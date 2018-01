Do centra Ostravy půjdu, až vyhrajeme v lize, vtipkoval Fleišman Den před odjezdem na soustředění do tureckého Beleku odehrál Baník Ostrava pátý přípravný zápas před startem jarní části HET ligy. Proti slovenským Michalovcům (3:3) nastoupil Baník ještě bez brankáře Jana Laštůvky, který se k týmu připojí v neděli před odletem do Turecka, Milana Baroše, který dostal volno, i lehce zraněného Dameho Diopa. Druhé utkání naopak po svém příchodu do Ostravy odehrál Jiří Fleišman, jenž přišel do Baníku z Mladé Boleslavi.

Už jste si zvykl na novou kabinu?

Je to pro mě tady úplně nové, ale kluci mě vzali dobře. Teďka ze začátku mi hodně pomáhají a na soustředění bude prostor na to, abychom se i sehráli. Myslím si, že by to tady mohlo být zajímavé. Všichni věříme, že to zachráníme.

Hrajete v obraně, kde měl Baník na podzim velké problémy. Je už v ní Baník nyní silnější?

Brání celé mužstvo a začíná to u útočníka, ale vždycky jdou ty chyby nejvíce vidět u nás vzadu. Myslím si, že na soustředění na tom budeme ještě hodně pracovat. Dneska bylo vidět, že třeba nový Chris (Psyché) se tady všechno teprve učí. Dneska jsme soupeři darovali sami dva góly, ale máme ještě nějaké čtyři zápasy na to, abychom na defenzivě zapracovali. Pevně věřím, že to během soustředění zvládneme.

Do Baníku přišlo včetně vás šest nových hráčů, může být problém se sehrát?

Přišlo nás hodně, ale většinou to jsou starší kluci. Myslím si, že ten mančaft je natolik inteligentní, abychom se za těch čtrnáct dní dokázali sehrát a byli ostatním týmům v lize důstojným soupeřem a zachránili se.

Nicméně ta výchozí pozice není moc dobrá. Baník je v lize předposlední.

Není to dobré, ale rozdíl je nějakých osm bodů. Když vyhrajeme dva tři zápasy, může být všechno jinak. Začínáme doma se Slováckem, to pro nás bude obrovsky důležitý zápas, protože oni jsou taky do boje o záchranu namočení. Když to zvládneme, tak máme Teplice a Plzeň, kde můžeme body urvat silou a ligu v Ostravě zachránit.

Po Liberci a Mladé Boleslavi budete poprvé působit ve slezském týmu. Už jste si zvykl na ‚region razovity', jak zpívá Jarek Nohavica?

(smích) Pana Nohavicu si doma i pouštím.... Myslím si, že to tady není takový rozdíl. Alespoň to tak cítím. Jsem tady ale zatím jen týden a přespávám na hotelu. Dvakrát denně trénujeme, takže se moc do města nedostávám. Ale až se liga rozběhne, tak se půjdu podívat někam do centra Ostravy. Ale musím tam jít až po vyhraném zápase.