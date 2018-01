Další odchod ze Sparty. Mareček se upsal Lokerenu

Pohyb v hráčském kádru fotbalové Sparty pokračuje. S Letnou se podle očekávání rozloučil i záložník Lukáš Mareček, který přestoupil do belgického Lokerenu. Podepsal s ním smlouvu do konce června 2021. Informaci potvrdily oficiální stránky pražského klubu.

Sedmadvacetiletý středopolař sice zahájil se Spartou zimní přípravu, ale vedení mu dalo svolení si hledat nové angažmá. Nakonec se vrací do belgické ligy, kde už působil v barvách slavného Anderlechtu. Tam brněnský odchovanec zamířil v roce 2010.

ℹ️ Lukáš Mareček opouští Spartu. V pondělí odpoledne byl potvrzen jeho přestup do belgického Lokerenu ➡️ https://t.co/O0f5mpmeZf pic.twitter.com/P85bNevRZc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 29. ledna 2018

V Bruselu strávil tři sezóny a nejčastěji nastupoval v ročníku 2010/11, kdy odehrál 17 ligových zápasů. Celkem za Anderlecht nastoupil do 42 soutěžních duelů, než odešel hostovat do nizozemského Heerenveenu a následně v létě roku 2013 přestoupil do Sparty.

„V Belgii si Lukáš vybudoval výbornou pozici, má na čem stavět. Lokeren má určitě vyšší ambice, než napovídá současné tabulkové postavení a Lukáš by měl pomoci tyto cíle naplnit. Dělá mi radost, když vidím respekt, kterého se tomuto hráči v tradičním evropském klubu dostává," komentoval přestup do třináctého týmu belgické ligy hráčův agent Viktor Kolář.

Hned v prvním sezóně na Letné Mareček oslavil se svými spoluhráči zisk mistrovského titulu i vítězství v domácí pohárové soutěži. Mareček má na svém kontě 150 ligových zápasů, z toho 100 odehrál v dresu Sparty. Ve své ligové kariéře dal pouze jeden gól, a to v sezóně 2015/2016, kdy se prosadil v rámci 21. kola na hřišti Olomouce.

O něco bohatší gólovou bilanci nasbíral v Evropské lize. V sezóně 2015/2016 přispěl jedním gólem k výhře v Krasnodaru a postupu do čtvrtfinále soutěže, v sezóně 2016/2017 pak vstřelil gól na hřišti Interu Milán.