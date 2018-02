Plzeňský asistent: Když nestihnete začátek, fotbalový bůh řekne: Chlapci, tak pozor!

Po Legii jste byli rádi, že duel proběhl bez záludných soubojů. Tentokrát to bylo dost důrazné, že?

Čekali jsme spíš pohodový zápas. Soupeř napadal, byl nepříjemný ve všech soubojích, presoval.

Kdy jste vytušili, že Ried bude kousat daleko víc, než bývá zvykem?

Ve fotbale to máte tak. Když nestihnete začátek a trochu to podceníte, pak vám najednou fotbalový bůh řekne: Chlapci, tak pozor. Na to musíte přistoupit a musíte to odmakat. Paradoxně 60-70 procent odražených míčů pak jde k soupeři.

Nakonec na to tým přistoupil, že to bude bolet...

To musíte. Jedna z pozitivních věcí je, že jsme se tomu přizpůsobili a chtěli jsme souboje dohrávat. Myslím, že to kluci zvládli, i když ne výsledkově. Kdybychom proměnili všechny šance, tak dáme znovu tři čtyři góly.

S Legií hrála spíš podzimní kostra, zatímco teď méně vytížení hráči. Byl vidět rozdíl v kvalitě?

Ono bylo vidět, když podzimní sestava nastoupila na posledních 25 minut. Hned jsme soupeře zatlačili, měli jsme šance.

Ve středu vás čeká generálka na jaro proti čínskému Guizhou Hengfeng. Nastoupí sestava, která vyrukuje 15. února na Partizan Bělehrad v úvodním duelu play off Evropské ligy?

Už jsme najeli na týdenní zápasový cyklus. Generálkou se blížíme do finále.

Zamotal vám Ried hlavu?

My s klukama pracujeme každý den, takž jestli jeden poločas vyjde nebo nevyjde, to vůbec nehraje roli. Teď už potřebujeme, aby si odpočinuli. Jdeme s intenzitou hodně dolů a chystáme se na zápasy.