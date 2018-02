Plzeň poslala Suchana hostovat do slovenské Senice

Záložník Jan Suchan odchází z Plzně do léta na hostování do Senice. Jde o třetí hostování dvaadvacetiletého fotbalisty za dva a půl roku od přestupu z Příbrami. Naposledy působil v Teplicích. Plzeň s ním má smlouvu až do léta 2019.

Suchan přestoupil do Plzně v létě 2015 jako velký talent, ale zatím se ve Štruncových sadech neprosadil. Před dvěma lety se mládežnický reprezentant vrátil na hostování do Příbrami, kde vydržel až do loňského léta. Následně zkoušel štěstí v Teplicích, ale tam i kvůli zranění nedostal v lize větší šanci a v zimě bylo hostování ukončeno.

Nyní se pokusí prorazit v Senici, která je po podzimu na posledním místě slovenské ligy. "Pocity z klubu a z prostředí jsou zatím výborné. Se Senicou trénuji už tři týdny, byl jsem s týmem i na soustředění, takže jsem do týmu už zapadl," řekl Suchan pro klubový web. "Start přípravy jsem absolvoval v Plzni, ale bylo jasné, že si musím najít jiný klub, protože tam je na mojí pozici dalších sedm kvalitních hráčů," dodal.

Věří, že Senici pomůže k záchraně, se kterou má zkušenosti už z Příbrami. "Důležité bude chytit začátek jara a posbírat co nejvíce bodů. Je tu hodně mladých hráčů a na tréninku to má správný náboj. Chci hrát co nejvíce minut a vždy jsem byl zvyklý dávat góly, tak věřím, že góly pomohu k záchraně," prohlásil Suchan.