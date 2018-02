Pořád se považuju spíš za fanouška, říká plzeňský boss Paclík. Vrbovi do práce nezasahuje

S lídrem české ligy prožil herní kemp ve španělském Benidormu, který viktoriáni zakončili vítěznou generálkou nad čínským Hengfengem (2:1). „Připadá mi důležité, abych viděl, jaká je atmosféra. A také, aby hráči viděli, že s nimi žije celý klub. Jsme rodinná firma. Navíc na soustředěních s vedením pracujeme. Máme tu víc času a klidu než v Plzni," vysvětluje Paclík.

Plzni šéfuje osmým rokem, za ta léta ve fotbalové odbornosti o pár schůdků postoupil. Nadále se však drží zásady, že realizačnímu týmu do práce nezasahuje. „Pořád se považuju spíš za fanouška. Fotbal jsem sledoval odmalička, ale rozhodně nečtu odborné knihy," podotýká plzeňský šéf.

Ke sportu měl vždycky blízko. Do dvaceti let se věnoval atletice, poté na nižší úrovni provozoval fotbal. „O sportovní přípravě něco vím. Běhal jsem tři kilometry překážek a pět kilometrů," vypráví Paclík. Dlouhé tratě má nadále v oblibě. V Benidormu si několikrát obul tenisky, opásal se sport testerem, hlídajícím tepovou frekvenci a vyrazil. Buď do fitness na běžící pás nebo do terénu.

„Dělal jsem sedm, osm kilometrů, což je dost málo. Vloni se mi narodilo páté dítě, tak jsem se sportu nevěnoval tak, jak bych měl. Je to na mně vidět, snažím se fyzičku zase dohnat," culí se Paclík. Od podřízených si nechává odstup, matadoři si k němu ale přece jen dovolí o něco víc než ostatní. „To si dovolí jen Milan Petržela, kterého považuju víceméně za své šesté dítě," směje se majitel Viktorie.

„Ale netykám si s nikým, nemám to ve zvyku. Jediná výjimka je trenér Pavel Vrba," dodává Paclík. Očividně je spokojený. Aby ne, když jeho klub na podzim válcoval ligu, konkurentům utekl o 14 bodů. Navíc v Evropské lize vyhrála Viktoria svoji skupinu. „Souvisí to s probíhající sezónou, která je úspěšná. Splnili jsme všechny cíle, které jsme si stanovili," pochvaluje si.

Podzimní jízda Západočechů byla mimořádná o to víc, neboť Sparta se Slavií v létě sváděly finanční dostihy, angažovaly posily za stamilióny korun. „Těžko se dal očekávat takový průběh sezóny. Sparta a Slavia si jistě představovaly jiný. Z dlouhodobého hlediska se ale jejich mohutné investice musejí projevit. Zvedly se ceny hráčů, je to pro nás těžší," uznává Paclík.

Zatím však mnohonásobně movitějším pražským S úspěšně čelí. Vzhledem k luxusnímu náskoku je jeho klub jasným favoritem na titul. A ve skrytu duše doufá ve třetí účast Plzně v Lize mistrů. „Je to náš sen, ke kterému jsme blíž než v létě. Ale přemýšlíme spíš o tom, co bude v únoru," uzavírá Paclík.