Rána pro Spartu! Nejlepší střelec si zlomil palec, chybět bude až šest týdnů

Fotbalovou Spartu zastihla před startem jarní části sezóny nepříjemná zpráva. Bude se muset obejít bez Josefa Šurala. Nejlepší střelec letenského týmu v dosavadním průběhu ligového ročníku si přivodil zlomeninu na palci u nohy během tréninku na soustředění ve Španělsku a zlomeninu potvrdilo následné vyšetření po návratu do Prahy. Informaci potvrdily oficiální stránky klubu.

Zlomenina posledního článku na palci nelze zafixovat, takže sparťanský útočník nemá na noze sádru. Doba léčby se odhaduje až na šest týdnů.

ℹ️ Sparta se na začátku jara musí obejít bez Josefa Šurala. Vyšetření po návratu ze soustředění prokázalo zlomeninu na palci u nohy. Doba léčby se odhaduje až na šest týdnů ➡️ https://t.co/C2SrMVHG0K pic.twitter.com/XcmpzddBFV — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 13. února 2018

"Mrzí mě to, protože zranění přišlo krátce před zahájením jarní části sezóny. Budu se snažit, co nejrychleji dostat zpět do plného tréninku i zápasů a být schopný pomoct týmu," slibuje Šural.

Sedmadvacetiletý útočník nastoupil během zimní přípravy do zápasů proti Vltavínu, Aalborgu a Hebei China Fortune FC. V zápasech proti Vltavínu a Aalborgu vstřelil po jednom gólu.