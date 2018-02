S maximálním rizikem, ale neuhnout! Nová Slavia slibuje divočinu

S modernou a ofenzívou v erbu! Generálka v Ostravě naznačila mnohé. Fotbalisté pražské Slavie v ní dvakrát prohrávali, ale Baník nakonec 3:2 porazili. „Padlo pět gólů, na takový fotbal chtějí lidé chodit. Jsme připraveni jít během zápasů do maximálního rizika a z nastoupené cesty nechceme uhnout,“ avizuje trenér Jindřich Trpišovský. Jak u sešívaných probíhá velká herní revoluce, podívejte se v přiloženém videu.

Čtrnáctibodová ztráta na vedoucí Plzeň dává obhájci paradoxně trochu klidu na práci.

„Musíme být připravení i na jaro. Ve stoprocentní formě však chceme být nachystaní především na příští sezónu," netají nový kouč Jindřich Trpišovský, který v zimě vystřídal strůjce loňského titulu Jaroslava Šilhavého.

Slavia se nevzdává nejvyšších ambicí. Titul je však pro ni daleko, a tak hodlá udržet druhé místo v lize a triumfovat v domácím poháru.

„Hlavním cílem pro realizační tým je přebudovat tým a herní projev tak, abychom byli v létě co nejvíc konkurenceschopní směrem k Evropě. Hrát ofenzivní fotbal, který by bavil fanoušky i nás. Jsme ochotní jít do rizika, že náš projev bude chvíli vypadat i divoce, ne úplně organizovaně," dodává sportovní ředitel Jan Nezmar, který stejně jako Trpišovský přišel z Liberce.