Většinu hráčů, které jsme chtěli, máme, říká sportovní manažer Baníku Vrťo

Už žádné pokusy, ale sázka na zkušenost. Ostravský Baník patřil v zimním přestupovém okně k nejaktivnějším a měl k tomu důvod. Po podzimu je s jedenácti body na sestupové pozici, což chce majitel klubu Václav Brabec rychle změnit. Do osmi hráčských posil vložil částku šplhající ke třiceti miliónům korun. A to jsou peníze na poměry Baníku nevídané.

Do Ostravy před časem zamířil mj. Jan Laštůvka. Vlevo sportovní manažer Baníku Dušan Vrťo.

Za tučnou sumičku se do Ostravy přestěhovali senegalský útočník Dame Diop (ze Zlína), francouzský obránce Christophe Psyché (norský Sogndal), záložníci Martin Fillo (Teplice), Jiří Fleišman (Mladá Boleslav) a Milan Jirásek (Bohemians Praha), obránce Václav Procházka (turecký Osmanlispor) a brankáři Jan Laštůvka (Slavie) a Viktor Budinský (Sparta). „Těch posil je hodně, jsou kvalitní a jsem za ně velmi rád," řekl pár dní před startem jarní části první ligy trenér Baníku Radim Kučera.

S nabitým kádrem bude mít jediný úkol. Zachránit v Ostravě ligu. „Původně jsme si mysleli, že letní nákupy na udržení ligy budou stačit. Ale asi by to nestačilo. Proto dala sportovní rada klubu hlavy dohromady a vytipovali jsme seznam posil. A musím říct, že většina hráčů, které jsme chtěli získat, jsou nyní v Baníku," řekl sportovní manažer klubu Dušan Vrťo.

Jak dobře Baník nakoupil, může naznačit už sobotní jarní premiéra proti podobně ohroženému Slovácku (15 hodin). „Já i hráči dobře vnímáme, že je to důležité utkání. Ale není buď anebo, ve hře je na jaře ještě dvaačtyřicet bodů. Je to odrazový můstek pro oba týmy. A každý chce začít dobře," naznačil trenér Kučera.

Na konci podzimu si téměř balil kufry, na druhou polovinu soutěže ale hledí s optimismem. „Noví hráči přinesli do týmu velkou zkušenost a jsem přesvědčený, že všichni vědí, o co jde a že to zvládneme. Udržení v lize je jasná priorita, ale jsme ve hře i v poháru. Moc dobře si vzpomínám na sezónu 2011/2012, kdy jsme se s Olomoucí těžce zachraňovali, byli pod obrovským tlakem, ale pohár jsme si užívali, a nakonec ho vyhráli," pousmál se Kučera.

Velké množství příchodů neudělalo radost všem. O svá místa na soupisce přišli Štefan Panič a Jean-Pierre Morgan, na hostování odešli oba bratři Šašinkové. Svolení k odchodu dostali těsně před startem jarní části soutěže také Martin Sus (jedná s Mladou Boleslaví), Jakub Pokorný (hostování v Ústí nad Labem), Bronislav Stáňa či Matěj Helešic.