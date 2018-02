Cítím mrazení v zádech, přiznává před ligovou premiérou karvinský kouč Mucha

V padesáti letech na hřišti Mladé Boleslavi se v sobotu trenér Josef Mucha dočká prvoligové premiéry v pozici hlavního kouče. Do záchranářských bojů povede aktuálně třináctou Karvinou, kde po třech a půl letech v pozici asistenta na přelomu roku povýšil. „Cítím už takové mrazení v zádech. Je to velká výzva, na kterou se ale hodně těším,“ řekl bývalý fotbalista Olomouce či Zlína.

V přípravě jste odehráli sedm utkání, pouze jedno jste ale dokázali vyhrát. Je Karviná dobře připravená na boje o záchranu ve fotbalové lize?

Výsledky jsme asi čekali lepší. Jedna výhra a jen šest vstřelených gólů v sedmi zápasech není úplně dobré. Ale na druhou stranu jsme hodně točili sestavu, zkoušeli různé věci, proto bych těm výsledkům nepřikládal až takový význam. Osobně si myslím, že jsme připraveni dobře.

Jak jste spokojený s doplněním kádru? Novými hráči jsou, když nepočítáme trio navrátilců z hostování, jen obránce Štěrba z Olomouce a slovenský brankář Krnáč.

Měli jsme představu, že se nám podaří tým doplnit lépe, protože máme hodně úzký kádr. Jako posílení počítám kromě Štěrby také návrat Dreksy, který nahradil Košťála. Přestupní termín končí až v úterý, týmy z ligové špičky budou zužovat kádry, tak věřím že se nám podaří ještě někoho získat.

Na jaký post byste potřebovali získat posilu především?

Nejvíce nás tlačí bota ve středu zálohy. Kvalitní defenzivní záložník by nám pomohl nejvíce. Také kraj zálohy bychom ještě rádi posílili.

S útočnou silou jste spokojený? Wágner dal v přípravě jeden gól, Ramiréz a Panák žádný...

Nedělám si iluze. Sehnat kvalitního útočníka téměř nejde. Ale kdyby ta možnost byla, tak jím rozhodně nepohrdneme. Pokud ne, budeme spoléhat na to, že se prosadí jak Wágner, tak Panák a Ramiréz.

Dokážete jako bývalý ofenzivní záložník poradit útočníkům co zlepšit, aby byli úspěšnější?

Je to někdy o té ochotě být na pravém místě v pravý čas. Ale tohle hráčům nejde napovědět, to musí mít v sobě. Je potřeba se do šestnáctky znovu a znovu tlačit a být hladový po gólu. Máme ale v mužstvu kluky, kteří se umí prosadit i z dálky, Budínský, Šisler, musíme ty góly rozložit mezi ostatní a nenechávat to jenom na útočnících.

Karvinou jste převzal v zimě, ale působil jste tu i pod vaším předchůdcem Jozefem Weberem. Dá se tedy očekávat, že v projevu hry velké změny nenastanou?

Dá. Vždy nás zdobila bojovnost a charakter, a to bude stejné. Známe se všichni velmi dobře, jsem tady tři a půl roku. Proto věřím v soudržnost mužstva, které je delší dobu pohromadě.

V zimě jste řešili otázku brankářů, protože Martin Berkovec který před sezónou přišel jako jednička, byl zraněný. Už máte jasno, kdo jaro v bráně začne?

Berkovec měl zdravotní problémy, proto jsme přivedli Martina Krnáče a počítali jsme, že začne dvojice Le Giang a Krnáč. Martin už ale čtrnáct dní trénuje a věřím, že bude brzy připravený se do branky vrátit.

O sestavě pro první zápas v Mladé Boleslavi máte jasno?

Prakticky ano. Úplně rozhodnutí nejsme na jednom místě, ale jinak máme jasno.

V sobotu si odbudete ligovou premiéru v pozici hlavního kouče. Už to s vámi něco dělá?

Cítím už to mrazení v zádech a moc se těším. Je to velká výzva. Udělali jsme tady společně všichni přes zimu velký kus práce a přeju si, aby to fungovalo. Vždy to byl pro mě sen trénovat v první lize a jsem moc rád, že jsem ji dostal.

Bude to velký rozdíl jít na lavičku ne jako asistent, ale v roli hlavního trenéra?

Určitě. Asistent to má trošku pohodlnější, neleží na něm tolik zodpovědnosti. Má taky hodně práce, ale hlavní odpovědnost leží na trenérovi. Ten se musí dobře a správně rozhodnout. Věřím, že v tom budu mít štěstí a v Karviné jako hlavní trenér uspěji.