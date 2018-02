Titul Plzně je naprostá tutovka, začíná válka tří S o druhé místo

České fotbalové jaro bude podle všech propočtů nesmírně zajímavé, až na zásadní maličkost. „První místo si vybojovala Plzeň už během podzimu. Tenhle fakt za nic neschováte, tvrdit něco jiného a pochybovat, by byl alibismus," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Nadvládu Viktorie dokládají i jím vypsané kurzy. Odehraje se souboj jen o 2. místo. „Kurzy na vítěze snad poprvé v 1. české lize pro jaro chybí. Na událost s předem známým výsledkem kurzy ani vypisovat nemůžeme," vysvětluje tvůrce kurzů Urbanec.

Konkurenční kancelář kurz na titul Plzně má, ale 1,01:1... „Nedovedu si představit, co by Viktorii o titul připravilo. A stejně tak si asi nedovedu představit smršť, kterou by klubové vedení na kabinu seslalo, pokud by k tomu skutečně došlo, což je myslím taky slušná motivace," usmívá se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Slavia favoritem na druhé místo

Na druhé místo zajišťující alespoň předkolo Ligy mistrů se v podstatě „musí" dostat Slavia i Sparta, senzační by bylo v případě Sigmy. Tomu také odpovídají kurzy. Slavia je se svým bodovým náskokem na Spartu favoritem druhého místa - kurz 1,4:1. Sparta bude mít co dohánět i s rumunským režisérem Stanciuem v sestavě - kurz 3,3:1.

„Olomoucká Sigma je na tom sice po podzimu výborně, ale nováčkovské kouzlo těžko udrží. Kurz na titul měla před sezónou 700:1, Sparta i Slavia kolem 2,3:1. Druhé místo Sigmy (současný kurz 15:1) by přineslo senzaci na úrovni titulu anglického Leicesteru," komentuje Urbanec vyhlídky Hanáků.

Posledním možným, čtvrtým vzadu, může být ještě Liberec s kurzem 20:1. „Ambice Slovanu nechybí, ale klub prošel tolika změnami od hráčů, až po nového trenéra Holoubka, že by se jakýkoliv medailový stupínek po 30. kole rovněž bral jako senzační," analyzuje Urbanec.

Baník se posílil a půjde nahoru

Na opačném konci tabulky se schyluje k podobnému dramatu jako v případě druhé příčky. Podle bookmakerů mají nejhorší vyhlídky na udržení Jihlava - 1,3:1, Slovácko 2,3:1 a Karviná 2,8:1. Slušně namočení jsou také Brno 4:1 a Ostrava 5:1 (tyto kurzy jsou vypsány: Neumístí se do 14. místa).

„Bitva o záchranu bude zajímavá. Baník se posílil a půjde nahoru, naopak s Jihlavou to nevypadá dobře a je hlavním favoritem na padáka," avizuje Hanák.

Velká očekávání vyvolává jedno nové jméno - sparťan Nicolae Stanciu - a tak se dostal i do kurzové nabídky Tipsportu. „Vypsali jsme, kolik gólů mezi 17. a 30. kolem vstřelí. Podle nás to budou minimálně tři zásahy v kurzu 1,2:1," nabízí Urbanec.

Trenér Slovácka Michal Kordula je pak podle bookmakerů koučem, kterého na jaře jako prvního stihne odvolání (3:1). V klidu nemůže spát ani Bohumil Páník ze Zlína (4:1) nebo Radim Kučera z Baníku (4:1). Naprosto v klidu naopak může být plzeňský Pavel Vrba (25:1) a olomoucký Václav Jílek (20:1).