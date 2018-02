Nějací trpaslíci zase emoce odšpuntujou, říká před Spartou liberecký Hladký a těší se na roli jedničky

„Doma pod Ještědem to bylo vždy dobrý. Co jsem v Liberci, se Spartou jsme snad neprohráli. Ale horší to bylo na Letné, tam máme co odčiňovat," říká přes ostrým startem jara 27letý rodák z Brna.

„Bude to super zápas. Co mám zprávy od Šuryho (Josef Šural), měla by být plná Letná. Pro nás je jedině dobře, že to odstartujeme takhle skvělým zápasem," těší se.

Řešil se Ben Chaim

Když hrála Sparta na podzim v Liberci, na hřišti to hodně jiskřilo. Sudí Miroslav Zelinka rozdal tři červené karty a deset žlutých, Severočeši i v oslabení zvládli uhrát plichtu 1:1. A střet následovala i mediální přestřelka.

„Ben Chaim nás tady fakuje, nadává nám a huláká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu - a my hrajeme v devíti," divil se Jindřich Trpišovský, toho času liberecký stratég.

„Takový osobní útok od trenéra soupeře směrem k mému hráči je neakceptovatelný. Ben Chaim čelil celých devadesát minut vulgaritám od hráčů Slovanu, včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu. To je samozřejmě hodně závažné," reagoval kouč Sparty Andrea Stramaccioni.

Mohou se přenést vášně z podzimu i do jarní odvety? „Myslím, že nějací trpaslíci se na hřišti najdou a znovu emoce nějakým způsobem odšpuntujou, toho bych se vůbec nebál," s úsměvem poznamenává Hladký.

„Ale utkání se Spartou nepotřebují žádné ohlížení do historie... Každý, ale úplně každý zápas, co jsem s nimi hrál, byl vyhecovaný. Vždy se tam něco stane, co emoce nějakým způsobem odšpuntuje. Prostě každý zápas se Spartou je vždy hodně vyhecovaný," říká brankář.

Za Spartu by měl poprvé v soutěžním utkání nastoupit nejdražší fotbalista v historii české ligy Nicolae Stanciu.

Rumun jako Karel

„Je to hráč za sto milionů, to ano, ale připravuji se na něj stejně, jako kdyby tam hrál nějaký Karel. Pro mě to není žádná změna. Ano, možná je v nějakých ohledech lepší, ale už několikrát se ukázalo, že česká liga je specifická. Do Sparty už přišlo takových hráčů víc, a ne vše se povedlo, ať už stáli hodně nebo méně peněz. Myslím, že až ostré zápasy ukáží, jestli je ten hráč nadstandardní. Pro mě se však nic nemění, připravuji se na to stejně, jako kdybychom hráli proti Jihlavě, čímž tedy nechci Jihlavu nějakým způsobem dehonestovat," svěřuje se Hladký.

Naopak s trochou nadsázky lituje, že kvůli zranění je mimo hru útočník rudého týmu Josef Šural. „Jsme spolu v kontaktu každý den, vidíme se třikrát týdně. Ale osobně to neberu tak, že by to bylo pro Spartu nějaké oslabení. Oni mají strašně moc dobrých hráčů a jestli tam bude Šury nebo Kadlec, zase takovou roli to nehraje. Naopak proti němu vždy hrozně rád hraju, ještě jsem s ním nedostal gól, takže možná by bylo lepší, kdyby se uzdravil a nastoupil," usmívá se 27letý gólman.

K pozitivní náladě má důvod, konečně by měl začít pravidelně chytat. „Strašně moc se na to těším. Usiloval jsem o to v podstatě každý půlrok, každou přípravu. Bohužel však neúspěšně. Jsem rád, že teď to vyšlo," přiznává Hladký.

Potkal ho úděl náhradníka

Do Liberce přišel v létě 2015. Jenže ve stejnou dobu severočeský klub na hostování ze Sparty angažoval Tomáše Koubka. O rok později Martina Dúbravku. „Dva reprezentanti," poznamenává Hladký. Před touto sezónou zase U Nisy ukázali na Ondřeje Koláře. Na Hladkého zbyl pokaždé úděl náhradníka. Zaskakoval jen příležitostně.

„Na jednu stranu bylo blbý, že tady byli tři tak skvělí brankáři. Na druhou jsem se od nich zase mohl mnohému naučit a jsem za to rád. Ale teď se koukám už jen na to, co je přede mnou. Úkol je jasný, chytat co nejlépe umím. Chci předvést vše, co ve mně je," slibuje gólman.

Prošel skoro všemi mládežnickými reprezentacemi, ale za posledních třicet měsíců v první lize odchytal jen deset duelů. Vychytal v nich tři čistá konta. „Bojoval jsem dva a půl roku a mám takový pocit, že i kdybych bojoval dalších pět, tak se nic nezmění. To není nic proti ničemu, prostě jsem nevyhovoval představám trenérů, což je ve fotbale normální. Možná, že kdyby zůstali, tak tady nejsem," připouští, že ho přepadaly myšlenky na odchod. Hladký vydržel. A v neděli ho čeká zápas na Letné.