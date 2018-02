Posílený ostravský favorit záchranářskou bitvu nezvládl

Se sedmi zimními posilami vstoupil Baník do zápasu sice aktivně, ale jeho územní převahu soupeř eliminoval a přečkal bez problému před vlastní brankou. Zato z první větší možnosti udeřilo Slovácko. Břečka ve 33. minutě poslal z levé strany balon do vápna do druhé vlny na Hofmanna, který se bez přípravy levačkou trefil do Laštůvkova protipohybu.

Gól domácí na chvíli omráčil a hosté, kterým kvůli nemoci chyběl zraněný kapitán Šumulikoski, s balonem na nohou uprostřed hřiště kontrolovali vývoj zápasu. A málem Ostravu gólově šokovali i podruhé, ale výstavní Janoškův volej z 30 metrů Laštůvka bravurně vytěsnil.

I druhá půle měla obdobný začátek. Snahu Baníku tentokrát už po šesti minutách otupil Zajíc, který na malém vápně lízl hlavou Petrův centr a prodloužil ho na zadní tyč za bezmocného Laštůvku. Zaznamenal svůj šestý gól v sezoně.

Ani rychlé změny a příchod Mičoly s Granečným nezměnili těžkopádnost v ostravské útočné fázi. Úder z milosti mohl Baníku zasadit v 70. minutě Daníček, ale po rychlém protiútoku zatočil balon z velkého vápna těsně vedle tyče.

Domácí v závěru vynechávali mezihru a nákopy se tlačili do vápna. Jedna z takových situací Baníku v 74. minutě přinesla štěstí, když míč propadl za obranu a Poznar nekompromisně prostřelil Heču.

Ani kontaktní branka však Ostravany neprobrala z letargie a další nápor se nekonal. Hosté závěrečné minuty v pohodě přečkali, byť v 94. minutě se na roh do vápna Slovácka vydal i gólman Laštůvka, a podruhé v sezoně si připsali proti Baníku plný bodový zisk.