Trpišovský začal jaro na lavičce Slavie nečekanou porážkou. Naše ostuda, že jsme nedali ani gól, ulevil si

V čem vidíte důvody nezdaru na Vysočině?

Bohužel se opakovala situace z některých přípravných zápasů. Inkasovali jsme gól hned z první vážnější soupeřovy akce, když jsme si nedokázali pohlídat podhrotového hráče. V tomto případě to byl Dvořák, o němž jsme se při předzápasové přípravě speciálně bavili. Sami jsme naopak naše šance do poločasu neproměnili. Po pauze to byl na zmrzlém terénu a za neustálého sněžení spíš boj. Vynutili jsme si hlavně díky nakopávaným balónům tlak, ale bohužel jsme žádnou branku nevstřelili. To je naše ostuda.

Moc střeleckých příležitostí jste si ovšem ve druhé půli už ani nevypracovali...

Je to bohužel tak. Poslali jsme do jihlavské šestnáctky ze stran snad dvacet míčů, ale většinou nepřesných. Buď je sesbíral gólman Rakovan, anebo to byly balóny do soubojů s domácími zadáky.

Potvrdilo se, že se na Vysočině mužstvům pod vaším vedením nedaří, že?

Bohužel. Já proti Jihlavě vůbec nic nemám, ale byl jsem tady snad už popáté, a ani jednou jsem neuspěl. Kdykoliv se zde objevím, je to problém. Ani tentokrát jsem jihlavské prokletí nezlomil.

Jak si vedl při své premiéře v nejvyšší soutěži mladý záložník Bucha?

Jeho výkon hodnotím kladně. Zpočátku se trochu hledal a prohrál několik osobních soubojů, ale ve druhé půli už patřil k našim lepším hráčům.

Do jara jste vstoupili s myšlenkami na udržení druhého místa, které bude znamenat start v předkole Ligy mistrů. Jak velkou komplikací na cestě za splněním tohoto cíle je nečekaná prohra?

Rozhodně je to hodně nepříjemná ztráta. Teprve časem se uvidí, jak moc velká. Porážka mě strašně štve. Stejně jako to, že jsme nedokázali dát v Jihlavě jediný gól.