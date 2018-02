Hofmann se po vítězství v Ostravě může usmívat: Rozhodla naše větší vůle

Velmi zdařile vstoupili do jarní části HET ligy fotbalisté Slovácka. V přímém souboji o udržení vyhráli v Ostravě 2:1 a připsali si třetí výhru v sezóně, z toho druhou nad Baníkem. „Asi by nám před zápasem stačil i bod, ale vyhráli jsme zaslouženě,“ říká obránce Stanislav Hofmann, který vstřelil úvodní gól utkání.

Baník jste porazili podruhé v sezóně. Dá se říct, která výhra je cennější?

Vítězství v Ostravě je asi důležitější než první vzájemný zápas na podzim. Oba týmy byly pod tlakem úvodního utkání jara a oba jsme potřebovali tři body. Nicméně Baník byl možná pod větším tlakem. Udělali velké posily, ale asi jsme je překvapili a odvážíme si tři body.

Hrálo se vám tedy lépe než baníkovcům?

Asi jsme nebyli pod tak velkým tlakem. Baník byl v tabulce za námi a nám by možná stačil z Ostravy i bod a byli bychom spokojení. Oni ale potřebovali všechny tři body. Pro ně to bylo nepříjemnější než pro nás.

Co podle vás utkání rozhodlo?

Samozřejmě góly, ale myslím si, že naše větší vůle. Držíme hodně moc pohromadě a bylo vidět, že jsme zápas odmakali. I když fotbal nebyl příliš pohledný a nedrželi jsme tolik míč, jako v posledních zápasech. Hrajeme ale o záchranu a na terénu, který byl, a na to, že šlo o první kolo po pauze, tak mělo utkání docela slušné parametry.

Jak moc bylo důležité, že na rozdíl od Baníku, kde nastoupilo sedm nových hráčů, o sobě víte a jste už dlouho pospolu?

Určitě hrálo svou roli, že spolu jsou možná měsíc. To je ve fotbale málo. My jsme naopak spolu už dlouho a vlastně nikdo nový do utkání nezasáhl. Hráli jsme v sestavě, na jakou jsme zvyklí a myslím si, že vítězný duch byl důležitý.

Hrálo se podle vašich not? Vyvíjelo se utkání tak, jak jste si je namalovali?

Věděli jsme, že začátek bude těžký, že na nás budou chtít vlítnout, a to se i stalo. Bez šance, ale nějaký tlak Baník měl. Přežili jsme ho a po vstřeleném gólu jsme režii převzali my. Ve druhém poločase jsme čekali stejný scénář a znovu jejich snahu utlumili gólem, který byl hrozně důležitý. Po gólu, co jsme dostali, bylo pár minut nepříjemných, protože fanoušci se chytili, Baník začal nakopávat a vytvořil si tlak. Ale i to jsme ustáli a zaslouženě vyhráli.

Bude to velká vzpruha do bojů o záchranu?

Máme před sebou těžký zápas se Spartou a pro náš klid a sebevědomí týmu jsou tři body velmi cenné.