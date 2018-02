Odepisovaná Jihlava skolila mistra. Kluci si sáhli na dno, řekl trenér Svědík po premiéře

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním se nám dařil vysunutý presink a kolmými přihrávkami jsme přecházeli do rychlých brejků. Povedlo se nám z jednoho z nich vstřelit vedoucí gól. Po pauze Pražané hru zjednodušili a zatlačili nás, ale kluci si sáhli až na dno sil a díky poctivému přístupu jsme těsný náskok udrželi. I s trochou štěstí, které ovšem přeje připraveným. To my jsme rozhodně byli. Odolali jsme obrovské kvalitě slávistů směrem dopředu. A párkrát nás taky výtečnými zákroky podržel Rakovan," chválí Svědík brankáře.

Slova uznání si od něj vysloužil i autor vítězné branky Jihlavy Pavel Dvořák. „Je to kvalitní útočník, jenž je výborně fyzicky připravený. Podle mého názoru byl doteď dost nedoceněný. Stačí si spočítat, kolik je na něj za utkání faulů. Na rozdíl od předchozích trenérů ho nenutím tolik bránit. Gólem mi začal splácet důvěru, kterou jsem mu dal," má radost jihlavský kouč.

Žádná nervozita není na místě

Svědíka nečekaná výhra potěšila i proto, že se jeho tým představí v dalším kole na hřišti prvoligového lídra v Plzni. „Kdybychom v obou střetnutích s favority padli, dostali bychom se už pod značný tlak," domníval se.

Nevadí mu, že mnozí z expertů i fotbalových fanoušků už před začátkem jara Jihlavské odepsali. „Skoro nikdo nepočítá s tím, že bychom se mohli mezi elitou zachránit. Já se z toho snažím udělat naši psychickou výhodu. Klukům zdůrazňuju, že žádná nervozita není na místě. Když od nás skoro nikdo nic na jaře nečeká, tak nemáme co ztratit," usmál se Svědík.

S klidem přijal informaci, že si v jarní premiéře připsali po třech bodech i fotbalisté Karviné či Slovácka, kteří jsou bezprostředními konkurenty Jihlavy v boji o záchranu. „Na to se nesmíme ohlížet. Soustředíme se sami na sebe. Záchrana je odvislá od toho, zda my budeme pravidelně bodovat," má jasno.