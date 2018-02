Klokani pokazili Pivarníkovi narozeniny. Rozhodla jedna nepozornost, povzdechl si kouč Brna

Dva roky Bohemians úspěšně vedl, jeho návrat do Ďolíčku však měl pro Romana Pivarníka hořkou příchuť. Fotbalisté Brna prohráli ligový souboj ve Vršovicích 0:1 a pokazili tak svému kouči jednapadesátileté narozeniny, které právě v sobotu slavil.

Roman Pivarník se vrátil do Ďolíčku - jako trenér Brna.

"Samozřejmě je mám kvůli konečnému výsledku pokažené, zápasu by víc slušela remíza," ušklíbl se Pivarník, který se do známého prostředí těšil. "Jako speciální zápas jsem to ale nebral, i když jsem tady strávil krásné dva roky. Lidi a stadión jsem si opravdu zamiloval, teď ale trénuju v Brně, kde máme taky výborné fanoušky," řekl kouč Moravanů, jenž z výkonu svých svěřenců v úvodní jarní bitvě zklamaný nebyl.

"Věděli jsme, že se tady nikdy nehraje lehce. Ale dokázali jsme si poradit jak s prostředím, tak hrou Bohemians. Eliminovali jsme jejich balóny za obranu, hráli kompaktně a slušně kombinačně. Rozhodla jedna nepozornost. Co jsem však v zápase postrádal, bylo málo finálních přihrávek," posteskl si nad počtem velkých šancí, kterých bylo na brněnské straně jako šafránu. "Od ofenzívních hráčů chci víc co se týká individuální činnosti. Aby se dokázali prosadit samostatně po stranách a do vápna," přidal.

Zbrojovka přes hodinu držela v mrazivém počasí naději na bodový zisk, po inkasovaném gólu z penalty hrála po vyloučení Lutse přesilovku. Jenže na vyrovnání nedosáhla a po výhrách Karviné a Slovácka se propadla až na čtrnácté místo tabulky.

"Z platonického tlaku jsme neměli klid v koncovce. Bohemka dobře bránila, zatáhla se a nebylo jednoduché se tam dostat," utrousil Pivarník, jehož tým patří k nejhorším na soupeřových trávnících, kde z devíti pokusů vybojovalo pouze jediné vítězství.