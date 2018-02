Porážka Slavie v Jihlavě nám trošku uškodila, přemítal po ztrátě na Hané plzeňský kouč Vrba

„Mám pocit, že nám ta sobotní porážka Slavie v Jihlavě trošku uškodila. Že si hráči si podvědomě říkali, že nemáme co ztratit, i když se tady stane cokoliv," přemítal trenér Plzně Pavel Vrba. „Je ale třeba vnímat, že Sigma je druhá a kdybychom získali bod na Slavii, nebo na Spartě, byli bychom spokojení. Vzhledem k průběhu hry, a protože byli domácí v některých fázích lepší, si bodu musíme vážit. Olomouc na nás byla velmi dobře připravená, a hlavně v prvním poločase nás přehrávala. Prohrávali jsme souboje a nebyli jsme ani tak aktivní, jak bych si představoval. Na druhou stranu jsme ale byli zodpovědní v bránění a do ničeho je nepouštěli," pokračoval Vrba.

Po přestávce se suverénní lídr ligy přece jenom probral k lepšímu výkonu. Přesto si Plzeňští nedokázali vypracovat gólovou šanci. Pomoct jim k ní musel domácí gólman Miloš Buchta, který v nouzi daleko od branky nepovedenou přihrávkou založil brejk hostujícího týmu, na jehož konci pálil z hranice malého vápna těsně mimo nejlepší ligový střelec Krmenčík. „Nechtěl jsem to jen tak odkopnout. V kombinaci je totiž naše největší síla, a proto jsem se snažil o rozehrávku po zemi Kalvachovi. Ale skákalo to a špatně jsem to vyhodnotil. Naštěstí to netrefil," sypal si popel na hlavu Buchta.

Sigma už k jediné střele z prvního poločasu žádnou další nepřidala. Nedostala příležitost. „Asi dostali v kabině pořádného čouda, protože ve druhém poločase to byl od Plzně úplně jiný výkon," všiml si olomoucký Jakub Plšek, jenž na hrotu nahradil Řezníčka, který v na Hané hostuje právě z Plzně a nesměl nastoupit. To ještě nedávno olomouckému útočníkovi Chorému k zapojení do hry žádná dohoda nebránila a svou čtvrthodinku od Vrby dostal. „Naštval mě, protože uhrál tři nebo čtyři těžké balóny, které tady nemíval. Měli jsme s ním větší problémy než s Krmenčíkem," pousmál se domácí kouč Václav Jílek.