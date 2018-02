Zpátky na Julisku. Sparťan Néstor bude hostovat v Dukle

Změna na poslední chvíli. Španělský fotbalista Néstor Albiach se po roce vrací do Dukly Praha. Sousední Sparta ho tam poslala na hostování do konce sezóny. V týmu z Julisky, kde v minulosti strávil čtyři roky, se má Néstor rozehrát po zranění.

Zdálo se, že ofenzivní španělský hráč zamíří hostovat do Mladé Boleslavi. Sparta mu dala svolení, aby se s ní připravoval. Jenže další zranění, na něž hráč často trpí, plánovaný přesun překazilo.

Po starém známém tak sáhla Dukla. Néstor Albiach bude na Julisce hostovat do konce jara.

„Z minulosti víme, že je Néstor vynikajícím ofenzivním hráčem, který může být posilou. Vrací se do známého prostředí, jež by mu mohlo pomoci v restartu jeho kariéry, kterou komplikovala četná zranění. V Dukle se mu vždy dařilo, doufáme, že to potvrdí i v následujících měsících," říká na klubovém webu Günter Bittengel, sportovní ředitel Dukly.

Španělský útočník je hráčem Sparty od ledna 2017. Před tím ale strávil tři roky právě v Dukle. Od ledna 2013 odehrál v jejím dresu 56 zápasů a nastřílel 14 gólů, fanoušci na Julisce si ho tedy dobře pamatují.