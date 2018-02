FOTBAL ON-LINE: Sparťanský debutant Drchal dal gól, Slovácko ale vyrovnalo

Po rodinném klání syna a otce Filipa a Petra Rady, které na pražské Julisce obstaralo v pátek prolog k druhému jarnímu kolu, pokračuje dnes fotbalová liga dalšími čtyřmi zápasy. Největší pozornost je upřena do Uherského Hradiště, kde hraje Sparta. Letenští fanoušci jsou totiž náramně zvědaví, zda jejich tým naváže na týden starou výhru nad Libercem. Brno porazilo v zápase 18. kola Olomouc, Liberec pak Mladou Boleslav. Co napravovat mají Teplice a Ostrava. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných on-line reportážích Sport.cz.

Brno potřebovalo bezpodmínečně bodovat, lépe ovšem začali Hanáci, neboť už po třinácti minutách připravil první velkou šanci Sladký. Hosté ji však nevyužili. Domácí odpověděli hlavičkou Poláka, který ovšem mířil přímo na Buchtu. Po půlhodině se ovšem nováček v jejich dresu Acosta po nenápadné kombinaci trefil a Brno vedlo. Devět minut na to měl obrovskou příležitost Pavlík, ale po rohovém kopu netrefil poloprázdnou bránu. Po změně stran přidali Pivarníkovi svěřenci druhou branku, ale trefa Růska pro ofsajd neplatila. Olomouc se až v závěru pokusila zachránit alespoň bod, ale na remízu nedosáhla, takže se vrátila domů s prázdnou.

Liberec musel doma proti Mladé Boleslavi bodovat naplno, aby se udržel ve hře o ligové výsluní. Severočeši skutečně začali aktivněji, o první ohrožení brány hostů se postaral Potočný, v další možnosti se ocitl Kerbr a čtyři minuty před přestávkou zase Potočný. I po změně stran byli domácí aktivnější, jenže střelecky se nedokázali prosadit. Až po hodině hry je dostal do vedení střelou z malého vápna Pulkrab. Coufal mohl jedenáct minut před koncem vedení zvýšil, ale brankář Polaček zareagoval výborně. I tak ale slavil Liberec pod Holoubkovým vedením první jarní výhru.

Sparta před startem jara avizovala, že chce útočit na druhou příčku znamenající účast v kvalifikaci o Ligu mistrů. Vykročení se jí doma výsledkově podařilo, neboť porazila Liberec 2:0. Na hřišti Slovácka, kde při posledních dvou vystoupeních uhrála pouze bod, udělal renér Andrea Stramaccioni v sestavě několik změn. Místo nemocného Štetiny nastoupil Kaya, místo Mavuby Kulhánek a v útoku si odbyl debutosmnáctiletý Drchal. Pražané měli od úvodního hvizdu převahu, ale do šance se dostal až po půlhodině Zahustel, který po centru Frýdka trefil břevno. Slovácko odpovědělo před přestávkou Sadílkovou střelou, kterou Nita chytil. Devět minut po změně ale přece jen zařídil debutant Drchal Pražanům vedení. Stanciu pronikl do šestnáctky a jeho centr doklepl letenský mladík do prázdné brány. Slovácko ovšem dokázalo odpovědět a v 70. minutě Zajíc vyrovnal.

Teplice prohrály na úvod jara v Jablonci, takže mají proti Baníku co napravovat. „Prohráli jsme sice dost nešťastně, ale i tak musíme zlepšit v naší hře úplně všechno. I proto jsme měli v týdnu pohovory s hráči," věří teplický asistent Radim Nečas, že se teplický tým svým fanouškům omluví výhrou a třemi body. Posílený ostravský Baník ale také musí zabrat. „Vstup do jara jsme si představovali jinak, ale s Teplicemi se uspět dá," nechal se slyšet kouč Radim Kučera.