Asi zvětšili branky, vysvětloval střelecké probuzení karvinský Wágner

Ani osobně to pro vás neznamená nic? Více jak jeden gól jste dal naposledy v prvním utkání minulého ročníku v Jablonci.

Jsem za ty góly rád, ale k čemu by byly, kdybychom spadli?

Změnil jste něco, že se vám nyní střelecky daří?

Něco mi říkalo, že rok 2018 bude dobrý a s tím jsem do toho roku šel. Věřím si, padá mi to i v tréninku. Druhý gól bylo trošku štěstí, ale i o to je někdy potřeba mít. Třeba v posledním utkání na podzim s Bohemkou jsem dal tyčku a přitom stačilo, aby to šlo o dva centimetry níže a byl to gól. Jsou to takové detaily, které rozhodují a dneska jsem to štěstí u druhého gólu měl. Doufám, že to bude pokračovat, ale nedělám z toho vědu. Jsem nadšený, když můžu klukům v týmu pomoct a že mé góly znamenají vítězství. Snad to tak půjde dál a udělám proto maximum.

Na podzim jste se docela ve střílení gólů trápili. Proti Zlínu jste se trefili čtyřikrát... je to pryč?

Doufejme. Ale nesmíme po druhém jarním kole podlehnout uspokojení. Máme silný a hlavně hodně chytrý, který ví, že to ještě nic neznamená. Máme teď velmi těžké zápasy před sebou a v nich se ukáže, jak jsme silní.

Hrozí to uspokojení?

Věřím, že ne. I o půli proti Zlínu jsme si dávali do hlav, že nic není rozhodnuto a musíme tam nechat ještě více než v první půli. A to je ta správná cesta.

Co se změnilo v týmu, že jste do jara tak parádně vletěli?

Spoustu zápasů na podzim nebylo špatných. Je to ale o gólech. Asi se změnily branky, asi je zvětšili, nebo já nevím (smích). Říkali jsme správci, ať s tím něco udělá, ať je třeba o trošku posune. Nevím, prostě dáváme góly a v tom bude ten rozdíl.

Utkání se hrálo ve velkém mrazu a vy jste znám tím, že s vámi zima nic moc nedělá. Tentokrát jste si ale vzal dlouhé triko. Už to bylo moc?

Podlehl jsem, nic nevydržím, nedá se nic dělat (smích). Minule jsem tady machroval, že nenosím elastické triko a přísahám, že jsem ho nikdy neměl. Dneska to byla premiéra. Ale bylo to opravdu strašné, že jsem šel za kustodem, ať mi dát to největší, co tu má. Dostal jsem to po Pavlovi Košťálovi. Navíc na mě něco i lezlo, byl jsem tři dny hrozně slabý a snědl spoustu paralenů, tak jsem šťastný za to, jak to dopadlo. Bál jsem se toho.