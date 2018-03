Prachy v prachu! Stamiliónové investice Sparty se nepovedly, uznává Rosický

Sotva svlékl dres aktivního fotbalisty, navlékl sako začínajícího funkcionáře. Tomáš Rosický se posunul do vedení Sparty jako poradce sportovního ředitele Zdeňka Ščasného. Pohled zkušeného internacionála by měl mimo jiné zefektivnit investice vložené do nákupu nových posil. Letní hýření totiž skončilo krachem. „Nákupy se nepovedly,“ netají bývalý kapitán české reprezentace.