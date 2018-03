Kontrola v Ďolíčku: trávník je v dobrém stavu, derby bude. Duel Ostravy s Plzní zůstává ohrožen

Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta společně s rozhodčím Karlem Hrubešem, který zastupoval komisi rozhodčích, navštívili ve čtvrtek kolem devatenácté hodiny stadión v Ďolíčku, aby posoudili stav hrací plochy. „Trávník jsme shledali ve velmi dobrém stavu, tudíž není důvod, aby se zítřejší utkání neodehrálo," uvedl poté Bárta. Utkání se tak uskuteční v původním termínu.

⚠ Zástupci LFA a rozhodčích zhodnotili, že trávník v Ďolíčku je v perfektním stavu a tedy způsobilý k odehrání utkání s @FKDuklaPraha. Takže HRÁT SE BUDE! 💯



Začínáme ve ⏰ 20:15.#BOHDUK pic.twitter.com/iPRNH3cYks — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 1. března 2018

U vršovického Botiče přitom vznikal problém s pozdním začátkem střetnutí. Derby má totiž začínat v pátek až ve 20.15 a tudíž končit po 22. hodině.

"V tom je právě potíž. Jakmile zapadne slunce, hřiště utvrdne. A vyhřívání se na vyšší výkon zapnout nedá, protože má své parametry a hraniční limity," řekl již dříve Bárta.

Ale nakonec ani pozdní čas výkopu prý nemůže konání zápasu ohrozit. Bárta celkem šestkrát vážil do Vršovic cestu, aby se seznámil se stavem hřiště. Dnes nabyl dojmu, že to půjde... A nebude nutné měnit termín zápasu na odpoledne. „Varianta to sice je, ale v hlavním městě nejde o variantu jednoduchou," podotkl Bárta.

Vyhřívání na Městském stadionu jede na maximum, nicméně mráz je pořád vydatný. Během pátku by mělo být o osudu sobotního zápasu jasněji. pic.twitter.com/jecMMSLwq4 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 1. března 2018

V ohrožení zůstává sobotní zápas v Ostravě mezi Baníkem a Plzní, i když má začínat už v 15 hodin.

„Také tam běží vyhřívání na sto procent. Ale protože i ve dne je v Ostravě kolem mínus osmi stupňů, je hřiště zmrzlé. V pátek se tam i s jedním z rozhodčích vydám a situaci posoudíme na místě," bude ředitel LFA rozhodovat i osudu tohoto duelu.