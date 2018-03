Nehráli jsme fotbal, jinak to nemohlo dopadnout, smutnil po nepovedené premiéře Petržela

Jak hodnotíte zápas?

Všichni, kdo na utkání byli, to viděli. My jsme nehráli fotbal. Vlastně jenom chvíli zkraje střetnutí. Jakmile jsme ale inkasovali první gól, najednou jsme byli úplně bez důrazu. Naše defenzíva pracovala hrozně špatně. Obránci stojí neustále v lajně, vůbec se nezajišťovali. Proto to nemohlo jinak dopadnout.

Objevil jste i další nedostatky?

Nesnáším, když se jenom nakopávají míče dopředu. Tomu já říkám nohejbal, což je jiný sport. Přitom ve Zlíně jsou šikovní hráči do kombinace. Jenže někteří mají takové jižanské manýry. Něco na hřišti zkusí a prostě to buď vyjde nebo nevyjde. Jenže v tom druhém případě z toho může být hned malér. Tak se prostě hrát nedá.

Prý jste utkání odkoučoval s horečkami...

Je to tak. Den před zápasem jsem měl čtyřicítky teploty, beru antibiotika. Bolí mě hlava i na prsou a špatně se mi dýchá. Navíc jsem celou noc zvracel.

Neuvažoval jste tedy, že byste radši zůstal v posteli?

Uvažoval. Nechtěl jsem ale vypadat jako srab. Ještě nikdy jsem utkání nevynechal. To nejhorší, co se týče nemoci, už mám snad za sebou.

Na co se teď hodláte se zlínským mužstvem zaměřit?

Čeká nás kopec práce. Především na zlepšení obrany. Nedostatky ale zřejmě neodstraníme hned. Bude to na delší dobu.

Zažil jste už někdy horší premiéru?

Nikdy. Já je míval spíš vítězné. Nečekal jsem, že to dopadne tak strašidelně.

Našel jste na zápase aspoň malé pozitivum?

Ve druhé půli jsme se přece jen zlepšili, už jsme se pokoušeli o kombinace. A potěšily mě výkony střídajících Bartošáka a Ekpaie. Ti se mně líbili.

Proč jste sáhl k dvojnásobnému střídání chvíli před pauzou?

Říkal jsem si, že není na co čekat. Snažil jsem se jít do rizika.

Co jste řekl hráčům v kabině po nepovedeném duelu?

Že fotbal bývá někdy takhle krutý. To je život. Zápas je za námi, musíme se dobře připravit na další. Bylo by zbytečné se dlouho porážkou zaobírat. Kluci musí rychle zvednout hlavy.