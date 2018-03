Sparta v premiéře pod Hapalem v Karviné jen remizovala

Hapal sáhl ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které s kapitánskou páskou vrátil především svým italským předchůdcem přehlíženého útočníka Davida Lafatu.

Před vyprodaným stadiónem se po úvodní čtvrthodině začali osmělovat hosté. Ošemetnou ránu Stanciua z přímého kopu Le Giang zvedl na roh, ale ve 24. minutě hosté vystihli karvinský odkop ve středu hřiště, Kanga si míč rychle navedl na střelu a jeho přízemní projektil šel z dvaceti metrů přesně k tyči. Gabonský záložník dal svůj druhý gól v letenském dresu.

Právě z větší síly ve středu pole vycházela územní převaha Pražanů v první půli. Jedna z jarních štik ligy ale vedení Sparty mohla rychle smazat: Budínský z rohu ve 26. minutě poslal ideální centr na malé vápno, jenže Kalabiška hlavičkou o zem těsně přestřelil.

Karviná se v ofenzivě tentokrát příliš neprosazovala. Přestože ve druhé půli se přes svou pravou stranu dostala do několika průniků, vše ztroskotalo na špatném řešení finální fáze. Ani Sparta však ve druhé půli v útoku nevymyslela nic, čím by ohrozila Le Gianga v domácí brance. Hosté se postupně více stahovali do hloubi vlastní poloviny a malá aktivita se jim vymstila.

Boj uprostřed hrací plochy směřoval bez větších šancí na obou stranách k první jarní karvinské prohře, když v 87. minutě zničehonic obdržel krásnou přihrávku za obranu domácí kanonýr Wágner a po kličce brankáři do prázdné branky vyrovnal. Sparta tak venku v lize počtvrté za sebou nevyhrála.