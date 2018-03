Video pomohlo Slavii zlomit olomoucký komplex

Eden si do přestávky zabouřil dost a dost, jenže gólu se nedočkal. Po necelé půlhodině sice míč v bráně Hanáků skončil, jenže faul Sobola předcházel Součkovu lobu, takže branka neplatila.

Slavia přitom měla šancí i střeleckých pokusů dost a dost na to, aby šla v šlágru kola do vedení, olomoucký gólman Reichl si však vedl znamenitě. Rány Hušbauera i dělovku Stocha vyrazil, s centry do šestnáctky si věděl rady, hlavičku Frydrycha mířící vedle tyče kontroloval pohledem, s příležitosti Škody v nastaveném čase první půle si také poradil.

Domácí, v jejich sestavě došlo v porovnání se středečním pohárovým duelem s Libercem ke dvěma korekturám, sice vytrvale útočili a i fotbalem bavili, zúročení převahy se však nedočkali.

Olomouc totiž disciplinovaně bránila a čekala na příležitost k rychlým výpadům. Při prvním z nich obešel Hála i brankáře Koláře, jenže vystřelil tak slabě, že se balón sotva došoural mimo bránu, deset minut se sice Sladký opřel do balónu s patřičnou razancí, ale i on pálil vedle.

Po půli tlak Pražanů zesílil, jenže když Frydrych nedokázal ztrestat bídnou rozehrávku hostujících obránců, Olomouc nejprekérnější chvíli přečkala a z prvního výpadu sama udeřila. S Bořilovým přispěním, neboť aut hostů prodloužil za sebe, Hála se míče zmocnil a brankáře Koláře prostřelil.

Slavia sevřela po inkasovaném gólu hosty do drtivých kleští a po sérii zmařených šancí dotlačil Škoda hrající 250. ligový zápas přece jen míč za záda skvělého Reichla.

V ten moment se proměnil červenobílý tlak v uragán, který deset minut před koncem zúročil střídající Tecl ve vítězný gól. Ovšem až za pomoci videa, protože jeho trefu nejprve hlavní sudí Orel pro ofsajd neuznal, aby po pár desítkách vteřin přece jen verdikt změnil a ukázal do středového kruhu.

Zlomení Hanáci inkasovali vzápětí potřetí, takže v devátém vzájemném duelu Slavii odevzdali všechny tři body.