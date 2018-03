V derby s Klokany je video o gól obralo, proti Hanákům k němu Slavii naopak pomohlo

Vraceli se na svou polovinu hřiště. Rozhořčení, naštvaní a trochu pobouření, ale vnitřně už smířeni s tím, že gólová trefa Tecla naplatí a oni budou muset dál dobývat obranný val Hanáků. To aby přidali druhou branku, a na devátý pokus konečně zlomili olomoucký komplex. Jen slávistický kapitán Milan Škoda zůstával u rozhodčího Orla a snažil se ho přesvědčit, že o ofsajd nešlo a on by proto gól měl gól uznat.

„Byl jsem si skoro jistý, že se Standa Tecl postavení pohlídal a v ofsajdu nestál, proto jsem na rozhodčím chtěl, aby se šel podívat na videozáznam. On už pochyboval o mém vyrovnávacím gólu, takže nejspíš i proto na apel dal," prozrazoval domácí kapitán, o čem se sudím debatoval.

Orel Škodovo naléhání vyslyšel a po pár vteřinách ukázal ke středovému kruhu. „Přesouval jsem se od jedné tyče k druhé, takže jsem nebyl schopen posoudit, zda šlo či nešlo o ofsajd. Chybou bylo, že jsme nepokryli Tecla, který tam číhal, "přijal verdikt sudího se stoickým klidem olomoucký brankář gólman Michal Reichl, který tři čtvrtě hodiny přiváděl slávistické fotbalisty i fanoušky svými zákroky v zoufalství.

„Odchytal skvělý zápas," kvitoval trenér Hanáků Václav Jílek výkon pětadvacetiletého brankáře, který v této sezóně nastoupil mezi tyče jen na šestnáct minut v předchozím kolem proti Slovácku a v pražském Edenu se vůbec poprvé objevil v základní sestavě. I díky němu Hanáci vedli a slávisty trápili, než kapitán Škoda přece jen dotlačil míč za jeho záda a vyrovnal.

„Smůla, měl jsem míč udržet, jenže balón spadl do bláta a bylo to těžké," vyčítal se Reichl vyrovnávací trefu, která se zrodila ze skrumáže u jeho brány.

Srandovní gól, věděl Škoda

„Jeden z obránců se snažil ještě odkopnout míč mířící do brány a trefil mě do hlavy. Srandovní gól. Byla to rána, ale žádnou bolest jsem necítil. Kdybych tam hlavu neměl, branka by to nebyla," popisoval Milan Škoda kuriózní vyrovnání ve 250 ligovém střetnutí, které právě proti Olomouci hrál.

Šest minut poté se skóre otočilo docela, neboť rozhodčí Orel změnil původní verdikt a po konzultaci u videa dodatečně uznal Teclův gól, který nejdřív pro ofsajd platit neměl.

„Před dvěma týdny nás v derby s Bohemkou video o gól obralo, teď nám k němu pomohlo," ulevilo se slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému, že poprvé v historii české ligy neuznaná branka ex post přece jen platila. „Nebýt ale na stadiónu video, dodatečného uznání bychom se nedočkali. Vždyť pomezní rozhodčí měl praporek nahoře a ofsajd signalizoval," připomínal kouč Pražanů a orodoval, aby moderní technika byla na tuzemských ligových stadiónech využívána co nejčastěji.

Slávistický totální fotbal v závěru

Aby ne... Kdo ví, jak by se šlágr kola vyvíjel dál a zda by jeho Slavia komplex Haná zlomila, kdyby nezasáhlo video a Pražanům nepomohlo skóre otočit. I když pravdou je, že by to nejspíše zvládli i bez něho.

„Už vyrovnávací branka odšpuntovala obrovskou vnitřní sílu, kterou v sobě Slavia skrývá a jíž jsme nebyli schopni čelit. Frenetické domácí publikum na severní tribuně ji ještě umocnilo," přiznával kouč Hanáků Václav Jílek, že by jeho tým nejspíš stejně nevydržel odolávat až do konce, a i ve čtvrtém utkání v řadě v Edenu neprohrát.

„Umlátili nás standardními situacemi a centry do šestnáctky, v tom je prostě Slavia silná," přiznával hostující brankář Michal Reichl, že o slávistické síle sice věděli, ale přesto ji nedovedli čelit. „Vždyť dva góly jsme dostali po standardkách," povzdechl si.

„V závěru to byl v našem podání skutečně totální fotbal. Vždyť jsme bránili v jednom, ve dvou lidech a útočili v devíti," podotýkal Trpišovský, že drtivý tlak protivník z Hané ustát nemohl a tři body musel Slavii odevzdat.