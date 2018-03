Liberečtí cítí, že bod z Plzně je málo. Můžeme být hrdí, jak jsme to odehráli, řekl Coufal

Před zápasem by remízu na půdě lídra fotbalové ligy brali všemi deseti. Po nedělním duelu v Doosan Aréně ale byli Liberečtí přece jen trochu zklamaní. Cítili, že v Plzni měli na víc než na výsledek 2:2.

„Respektuju sílu Plzně, jejího výborného kouče, ale mohli jsme tu vyhrát. Vnitřně cítím, že bod je málo. Mohli jsme dát víc než dva góly," prohlásil trenér Slovanu David Holoubek, kterého mrzel druhý inkasovaný gól Krmenčíka, jenž padl z těsného ofsajdu.

„Věděli jsme za pár minut, že to ofsajd byl. Pojďme dát do fotbalu video. Je škoda, že tu nebylo, třeba právě díky němu bychom vyhráli," podotkl Holoubek, jehož celek vyslal celkem 27 střel.

„Záměrem je samozřejmě co nejvíc střílet. Ale záleží, z jakých prostorů a do jaké míry efektivně. Je to hezké číslo, ale pokud vypálíte sedmadvacetkrát za vápnem, dáte sotva jeden gól. Ale toto číslo svědčí o tom, že jsme byli víc na míči," pochvaloval si kouč Slovanu.

Liberec předvedl celkově sebevědomý výkon, ve druhé půli na dvacet minut Viktorii přimáčkl. A vytěžil z toho vyrovnávací gól Breiteho. „Nepamatuju, kdy naposledy někdo takhle Plzeň doma přehrával. Prohrávali jsme, neměli jsme co ztratit. Můžeme být hrdí, jak jsme druhý poločas odehráli," prohlásil liberecký kapitán Vladimír Coufal.

„O to větší je škoda, že jsme nevyhráli. Vzhledem k průběhu druhé půle se dá brát remíza i jako ztráta. Ale musíme být pokorní, i Viktorka měla šance," dodal Coufal. Druhý poločas zahrál Slovan skvěle i v první jarním kole na Spartě. Domácí svíral, několikrát mohl vstřelit vyrovnávací branku. Inspirovali se tím Severočeši? „Víme, že jsme silní v kombinaci, dokážeme zatlačit Slavii i Spartu. Teď jsme si to potvrdili i v Plzni," pověděl Coufal.