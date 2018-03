První gól? Vyšlo to parádně, libuje si mladík Žitný po raketovém startu

Při svém teprve druhém startu v první lize a zároveň při debutu v základní sestavě fotbalistů Teplic jste vstřelil v zápase se Zlínem při vítězství 2:1 svůj premiérový gól v nejvyšší soutěži. Jak to berete?

Vyšlo to parádně. Nevím, jestli jsem si vůbec představoval takový skok do ligy. Předtím jsem na to nemyslel, a přišlo to nečekaně. A ani jsem nevěděl, jak mám branku slavit. Především jsem rád, že jsme porazili Zlín.

Co výhra pro tým znamená?

Je moc důležitá. Doufám, že jsme se na jaře chytli po třech kolech bez vítězství a budeme v tom pokračovat.

Jste nováčkem v teplickém kádru. Byl jste hodně nervózní?

Napětí ze mně spadlo po prvním jarním zápase v Jablonci, kde jsem šel na hřiště v roli střídajícího hráče. Vážil jsem si pak místa v základní sestavě proti Zlínu. Snad jsem se nebál hrát. Pomohla mi i přítomnost rodiny v hledišti teplického stadiónu.

Čeká vás zápisné do klubové kasy za první ligový gól?

Nějaké tisíce tam jsou. Uvidíme. Pokusím se to ukecat (úsměv).

Teplicím chyběl zkušený záložník Jan Rezek.

Je škoda, že je zraněný. Má pevné místo v sestavě, ale když nebyl k dispozici, tak jsem se snažil ho trošku nahradit.

Jaké máte před sebou nejbližší cíle?

Patřím i do české reprezentace do devatenácti let, čeká nás zanedlouho kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Na ní se připravujeme s národním týmem. A taky chci pomoci Teplicím v lize, abychom si třeba vylepšili i nynější postavení na osmém místě tabulky.