Gól v lize je pro mě povzbuzením i pro reprezentaci, říká teplický stoper Král

Třebaže fotbalový stoper Alex Král se už usadil nejen v základní sestavě prvoligových Teplic a má svoje místo i v české reprezentační jednadvacítce, je pro něj letošní březen klíčovým úsekem sezóny. A to hned ze dvou důvodů. Už se zapsal mezi ligové střelce a směřuje svoje úsilí i k nadcházejícím reprezentačním akcím.

Alex Král s radostí přivítal nominaci do reprezentačního výběru do 21 let.

Vlastimil Vacek, Právo