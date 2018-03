FOTBAL ON-LINE: Stanciuova show pokračuje! Rumunský záložník je hvězdou derby

Slavia vykročila do zápasu i s kapitánem Milanem Škodou, jehož účast byla kvůli zranění do poslední chvíle nejistá. Do vedení se však dostali domácí sparťané, když Stanciovu střelu z úhlu srazil do vlastní brány gólman Kolář. Následně Sparta mohla kopat penaltu, kterou však odvolal videorozhodčí.

Poté byl odvolán i gól Stancia. Do vedení 2:0 se Sparta dostala dalším vlastním gólem, tentokrát nešťastně skóroval Souček. Pak přišla další neuznaná branka, když rozhodčí Královec kvůli ofsajdu Škody utnul radost Bořila. Na 3:0 pro Letenské zvýšil Stanciu.

Tři duely už skončily. V souboji dosud na jaře neporažených týmů rozdrtil Jablonec Jihlavu na jejím hřišti 4:0. V záchranářských soubojích Dukla vyhrála v Ostravě 2:1 a Mladá Boleslav remizovala se Slováckem 1:1.

Nikdo ještě v zimě nečekal, že právě Jihlava a Jablonec budou po úvodních čtyřech jarních kolech jedinými týmy, které v novém roce ještě neztratily ani bod. Po vzájemném duelu zůstali stoprocentní Severočeši, kterým se povedl vstup do utkání. Už po čtvrt hodině vedli po trefách Doležala a Masopusta 2:0. A to ještě do poločasu přidal třetí branku Holeš.

Po změně stran pak už na 4:0 svou druhou brankou v zápase zvýšil Masopust a svěřenci Petra Rady se minimálně do derby pražských S dostali na čtvrté místo před Spartu.

Zcela jiné starosti mají v Ostravě. Baník je s velkým odstupem poslední, a proto potřeboval proti Dukle zabrat. Nicméně byli to právě Pražané, kteří zásluhou Brandnera ovládli první půli. Ve druhém dějství dostal Baník hned dvakrát míč do sítě, ale ani jeden gól nebyl uznán pro ofsajd. A hlavně v druhém případě cítili domácí velkou křivdu.

A aby toho nebylo málo, vsítil za pár minut Kušnír druhou branku Dukly. Snížení z kopačky Baroše přišlo až příliš pozdě a ligová premiéra kouče Bohumila Páníka na lavičce Ostravy tak nedopadla úspěšně. Tým z Dejvic si připsal první venkovní vítězství v této sezóně a udělal důležitý krok k záchraně.

Záchranářský duel se hrál i v Mladé Boleslavi. Domácí hostili Slovácko a po zásahu Komličenka vedli. Leč čtvrt hodiny před koncem srovnal na konečných 1:1 hostující Zajíc.

Kdo uspěje v derby?

Velké pražské derby má tentokrát jasného favorita, tápající Sparta ztrácí na druhou Slavii už sedm bodů. Letenské příliš neposiluje ani bilance minulých bitev o Prahu, vyhráli jediné z posledních pěti derby a z posledních tří navíc získali pouze bod. Své první derby odkoučují oba trenéři - sparťan Hapal i slávista Trpišovský, který v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež.

Karviná pět kol za sebou neprohrála a velkou zkouškou pro ni je utkání v Olomouci, která navzdory jarnímu útlumu drží pohárové příčky.