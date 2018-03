Derby se hrát bude, hlásí ředitel letenského stadiónu Kříž

Ředitel letenského stadiónu Antonín Kříž byl se svým týmem na situaci připravený a derby by se podle všeho mělo odehrát.

„Podle předpovědí jsme tušili, že něco takového může přijít. Hlavní hrací plochu jsme proto nachystali už v pátek, to znamená sestříhli, udělali klasické pruhy. Vyhřívání samozřejmě běží celou zimu. Dnes ráno v sedm hodin přišli všichni do práce. Je tady osm chlapů, kteří se starají o trávník a pětadvacet jich čistí ochozy," řekl pro Sport.cz a Právo.

S trávníkem podle jeho slov problém není. „Sníh sice intenzivně padal ještě celé dopoledne a vločky poletovaly i potom, ale dobře z trávníku odtával. Povrch není zmrzlý, ale ani extrémně měkký. Byli jsme připravení, pokud by nezmizel úplně, lehkým vozíkem, která se používá na golfových hřištích, zbytek stáhnout. Děláme maximum, aby hrací plocha byla v rámci možností co nejkvalitnější a oba týmy mohly předvést dobrý fotbal. Dobu čekání při odtávání jsme využili na úklid tréninkového hřiště," dodal.

V ochozech je to horší

Horší byla situace v ochozech. „Sedadla v devíti spodních řadách, jak byla mokrá, tak v noci namrzla a napadl na ně sníh. Jde to dolů hrozně těžko, ale makáme, všichni odvádějí dobrou práci. Připravit stadión pro osmnáct tisíc lidí, není jednoduché. Uklízíme samozřejmě i schody a uličky, které také solíme," nastínil Kříž, že jeho tým dělá maximum, aby podmínky pro fanoušky byly v rámci možností co nejlepší.

O tom, že by se zápas odložil, nechtěl ani slyšet. „Je vyprodáno, lidí jsou natěšení, opravdu si to neumím představit. O letenský stadión se starám už šestadvacet let a za tu dobu se nám nestalo, aby byl nějaký zápas kvůli počasí odložen. Musela by přijít nějaká hrozná chumelenice a krutý mráz, což se snad do výkopu nestane. Se stávající situací si poradíme," řekl šéf sparťanského stadiónu Antonín Kříž.