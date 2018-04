Jen břevno a tyč! Zbrojovka zůstává předposlední, ale Pivarník chválí

Trefili dvakrát břevno a jednou tyč, ale balón do sítě už ve třetím utkání v řadě nedotlačili. Brněnští fotbalisté se museli spokojit v záchranářské ligové bitvě proti Karviné s bezbrankovou remízou a dál zůstávají na sestupové patnácté příčce.

„Tentokrát jsme sehráli výborný zápas, vypracovali jsme si v něm množství šancí. Jenže v koncovce jsme buď selhali anebo se od nás odvrátilo štěstíčko," posteskl si kouč Zbrojovky Roman Pivarník, jehož aspoň těšilo, že se Brňané prezentovali nátlakovou aktivní hrou. „Klukům nemám moc co vyčíst. A mám velkou radost, jak skvěle nás celé utkání podporovali diváci. Hrozná škoda, že jsme nedali aspoň jeden gól," litoval.

Blízko k němu měl ve druhé půli útočník Michal Škoda, který po předchozí Ziklově dělovce do břevna nedokázal dostat míč z několika metrů za brankovou čáru. „Balón jsem sledoval, tušil jsem, že se ke mně může odrazit. Bohužel jsem ho zbytečně umisťoval. Měl jsem radši vystřelit doprostřed brány na jistotu," kál se.

Trefí se proti Slavii?

Nerozhodný výsledek Škodu zklamal. „My musíme doma takové zápasy vyhrávat. Dosud jsme ovšem na jaře vstřelili v šesti utkáních jen dvě branky. To je strašně málo. Konečně jsme si ale vytvořili dost střeleckých příležitostí, to je příslib do budoucna. Příště se snad proti Slavii už konečně trefíme," doufal.

Pivarníka aspoň trochu uklidnily další výsledky sestupem ohrožených mužstev v tomto kole. „To, že prohrálo Slovácko, Jihlava nebo Dukla nám může pomoct. Ale je to především o nás, bodovat musíme hlavně my. S Karvinou jsme chtěli tři body, máme bohužel jen jeden," přemítal.

Karvinští plichtu v Brně brali. „Pro nás je strašně důležitá, protože se Zbrojovka na nás v tabulce nedotáhla," liboval si záložník Jan Šisler, který v minulosti v brněnském celku působil. Uznal však, že se jeho současného týmu drželo na královopolském stadiónu obrovské štěstí. „Brno bylo výrazně lepší v první půli, po přestávce jsme už hru vyrovnali. Je strašně dobře, že jsme přečkali dvě břevna i tyčku. Bodík je pro nás skvělý," měl jasno Šisler, který se před utkáním pozdravil s brněnským kustodem. „Hráčů, které jsem zažil, už tady moc není. Ale na někdejší působení v Brně vzpomínám v dobrém," svěřil se.

Rovněž trenér Karviné Josef Mucha byl s remízou spokojený, jeho celek udržel jarní neporazitelnost. „Předvedená hra však nebyla zdaleka podle mých představ. V prvním poločase jsme se vůbec neprosazovali a se štěstím jsme přežili několik těžkých situací v naší šestnáctce. Druhá půle byla z naší strany o něco lepší. Směrem dopředu jsme si už dovolili víc a vypracovali jsme si i dvě či tři pološance. Nakonec máme bod a jsme za něj hrozně rádi," oddechl si Mucha.