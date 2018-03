Procházka pojistil první jarní výhru Baníku a těší se na Plzeň

Vzpomenete si na svůj poslední ligových gól před tím pátečním?

Nevzpomenu... Když vynechám Turecko, kde jsem za dva roky ligový gól nedal, pak ten z české nejvyšší soutěže fakt z paměti nevylovím. Musí to být už strašně dlouho. (Naposledy se trefil v srpnu 2014 za Plzeň proti Dukle, které dal vítězný gól na 2:1. V lize už má 21 branek - pozn. autora).

Byl páteční duel s Jihlavou nejlepším jarním zápasem Baníku?

Výsledkově určitě. Vždyť už jsme nemohli na nic čekat. I v předchozích utkáních jsme byli aktivní, ale chyběla nám v šestnáctce soupeře síla, nedávali jsme góly, protože jsme tam neměli dost lidí. Tentokrát jsme hráli na dva útočníky, což bylo pozitivní. Důležitý byl vedoucí gól, který nám psychicky pomohl. V předchozích duelem jsme převážně dotahovali.

Zmínil jste dva útočníky. Je to klíčová změna, kterou udělal po svém příchodu trenér Bohumil Páník?

Těch změn bylo víc, tohle je jedna z nich, a ukázala se jako velmi důležitá. Hodně akcí vedeme po stranách a do šestnáctky létají přihrávky a centry, když tam máme málo lidí, nedokážeme je využít. Při větším počtu je ta šance, že dáme gól, mnohem větší. Trenér nám také vštěpuje, abychom byli agresivnější a v blízkosti soupeřovy branky důraznější. Nechceme také hrát překopávanou, ale kombinační fotbal s rychlými akcemi po lajnách a dobrým zakončením. Tým, který doznal v zimě hodně změn, už si také sedá.

Krátce po půli jste ale inkasovali vyrovnávací gól. Nesrazil vás znovu dolů?

My jsme si toho střídání Popoviče ani pořádně nevšimli. Nezachytili jsme ho, byl úplně volný. Jihlava nás potrestala za první naši velkou chybu. Byl to hodně nepříjemný moment, ale důležité je, že jsme dokázali zareagovat a zápas vyhrát. Pro nás to musí být vzpruha do příštích utkání, že jsme schopni i takové momenty zvládnout a duel otočit ve svůj prospěch. Po dlouhé době jsme díky tomu získali tři body.

Berete je jako šanci se přece jenom zachránit?

Dokud naděje bude žít, popereme se oni. Bylo by špatné, kdybychom nevěřili. Potřebovali jsme tu víru přetavit ve vítězství, zlomit smůlu, která nás třeba s Duklou připravila o body. To se povedlo, ale udělali jsme teprve první krok. Deka z nás snad spadla. Teď nás čekají v rychlém sledu dva zápasy. Musíme udělat maximum, abychom uhráli ve středeční dohrávce něco s Plzní, a pak naplno bodovali ve Zlíně.

Zmínil jste středeční dohrávku s Plzní. Oživíte si vzpomínky na čtyři roky v jejím dresu, během nichž jste slavit třikrát titul?

Samozřejmě, i když to je pár let, co jsem z Viktorky odešel, ale pořád je to můj domovský klub, jsem Plzeňák. Viktorka má výborný tým, hraje dobrý fotbal, je radost hrát proti takovým mužstvům. Těšíme se na zápas s ní a doufáme, že ho s podporou našich fanoušků zvládneme.

Měli byste, vždyť Jihlava vyhrála v Plzni a vy jste Vysočinu porazili, takže matematicky to vychází v prospěch Baníku...

(úsměv) Bylo by krásný, kdyby to takhle fungovalo. My musíme podat ještě lepší výkon než proti Jihlavě, abychom uspěli.