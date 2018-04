Sparťané dostali pokutu milión korun. Zastaví výsledkovou mizérii?

V čem to vězí? Jako kdyby říkali fotbalisté Sparty (zleva) Josef Šural, Jiří Kulhánek a Lukáš Štetina po remíze v Teplicích.

„To není nic tak hrozného, v kabině jsou hráči, kteří by ji mohli zaplatit sami. Měsíčně vydělají víc," řekl Právu nedávný hráč letenského klubu, který si ale nepřál být jmenován. „Nezlobte se, třeba se jednou na Spartu vrátím, a tohle by mi rozhodně nepomohlo," vysvětlil, proč chce zůstat v anonymitě. Potvrdil také, že Ščasný si před hráči po posledním utkání nebral servítky.

O tom, kdo kolik nakonec zaplatí, rozhodne vedení klubu a sportovního úseku. Hráči to poznají na účtech. „Navíc tu pokutu nemusejí ani zaplatit celou," upozornil zdroj. Její konečná výše bude totiž určena podle výsledků v nadcházejících třech ligových zápasech, tedy doma s Duklou, v Plzni a s Jabloncem. „Kolik z pokuty umažou získané body, nevím, ale jak znám pana Křetínského, v případě tří vítězství ji může zrušit úplně," dodal.

Za hlavního viníka sobotní bídy v Teplicích byl označen již zmíněný gabonský záložník Kanga. S ním a několika dalšími hráči, údajně Václavem Kadlecem, Martinem Frýdkem, Lukášem Štetinou a Costou, měl Ščasný důrazný pohovor.

Snaha Hapala nepomáhá

Je údajně možné, že mohli dostat ještě individuální pokuty, ale především varování, že pokud se špatné výkony budou opakovat, čeká je nucený přesun do juniorky. Šéf klubu prý také zdůraznil, že cílem pro zpackanou sezónu zůstává pohárová Evropa. Ta není tak vzdálená, vždyť na kvalifikaci Evropské ligy momentálně Sparta ztrácí čtyři body, na Ligu mistrů šest.

Na Letné se nikdo k pokutě ani k situaci v klubu oficiálně nevyjádřil. Hráči nesmějí, stejně jako členové realizačního týmu, hrozily by jim další vysoké pokuty.

Snaha kouče Pavla Hapala, který měl tým pozvednout a posadit na vítěznou vlnu, zatím ztroskotává. Hráči prý v tréninku pracují naplno, čehož výsledkem jsou vedení v prvních poločasech. Jakmile se ale vracejí na trávník po přestávce, padne na ně deka. „Nevíme, v čem to je, asi v našich hlavách," zní celé jaro omílaná odpověď. Že jim chybí i fyzická kondice, nikdo přiznat nechce.

Siegl: Za nás krize trvala jen pár zápasů

„Nejsem si jistý, že pokuta v tuhle chvíli pomůže. Jestliže je psychika hráčů v troskách a nefunguje kabina, těžko s tím někdo něco udělá. Hráči musejí cítit nejen tvrdou ruku, ale i důvěru. Zažil jsem to sám. S tím neudělá nic ani Mourinho. Klíčem je výkon na hřišti a tam s hráči trenér není. Pomoct si musí především oni sami tím, že budou držet pohromadě, bojovat jeden za druhého, a ne o tom jen mluvit," konstatoval zdroj.

„Z týmu necítím sílu, už delší dobu z něj nejde strach. Výmluvy hráčů na hlavy neberu. Ve Spartě se musí vyhrávat, pokud na to frajeři nemají mentálně a jejich hlavy situaci nezvládnou, tak tam nemají co dělat. Když kapitán mužstva Venca Kadlec řekne, že už v nich není síla, pak sám odkryl slabiny a platí o něm to samé," řekl Právu legendární kanonýr Horst Siegl.

„My jsme taky nehráli pokaždé dobře, ale když se nedařilo, dali jsme gól čímkoliv a jakkoliv a vedení 1:0 jsme pak udrželi. V kabině jsme si problém vyříkali a krize trvala jen pár zápasů. Nikdy ne tak dlouho. Tohle u současné Sparty nevidím. Kabina asi nefunguje, jak by měla. Přitom účast v evropských pohárech je pořád reálná, ale musejí na hřišti, jak se říká, žrát trávu. Jestli je probudí nějaká pokuta, o tom nebudu spekulovat, já takovou zkušenost nemám," dodal Siegl.