Páník se vrátil a porazil Zlín! Baník udeřil v úvodu i v závěru

Nervozitu střetu znásobila trenérská rošáda mezi kluby. Zlínský Vlastimil Petržela Baník trénoval v uplynulé sezóně, na podzim pro něj pracoval v roli poradce. V zimě byl odejit, v březnu se stal nástupcem Páníka, který skončil ve Zlíně a který nedávno usedl na lavičku Baníku. Na „domácím" trávníku se smál právě on...

Zápas dostal ještě větší náboj v 6. minutě, kdy se po levé straně prosmýkl hostující Poznar, jeho přihrávku poslal neomylně do sítě Jirásek. Vzápětí mohli domácí srovnat, po stříleném centru Bartošáka do pokutového území vznikl závar, žádný ze zlínských hráčů ale nedokázal propálit shluk těl.

V 29. minutě se chytal za hlavu Vukadinovič. Vynikající Traoré prošel obranou Baníku, přihrál srbskému útočníkovi, jehož střelu kryl Laštůvka. Po přestávce chodil Baník do brejků, pokud by Baroš měl svůj den, bylo rozhodnuto po hodině hry. Jenže při obrovské šanci nedokázal umístit míč do prázdné branky. Smutnit nakonec nemusel, v nastavení totiž Granečný vstřelil druhý gól Baníku, který v boji o záchranu mocně finišuje.