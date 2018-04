Klokani po koncertu s Plzní vyhořeli v Ostravě. Byli jsme v antitranzu, mínil kouč Hašek

„Přestože jsme nebyli na hrušce a snažili jsme se hráče co nejlépe připravit, náš výkon byl diametrálně odlišný. Ve všech parametrech jsme byli horší, než soupeř, který byl připravený, silný v soubojích a věděl, co má hrát," uvedl trenér klokanů Martin Hašek starší, jehož tým prohrál venku popáté v řadě.

„Jediné, co mi dává smysluplné vysvětlení je, že mladí kluci, které máme v kádru, toho nemají tolik odehráno a je pro ně těžké držet si stabilní formu na vysoké úrovni. Je pro ně asi snazší předvést výkon s našimi fanoušky v zádech, protože doma hrajeme to, co chceme hrát, a přestože ven jedeme se stejnou strategií a taktikou, nejsme schopní to naplnit," přemítal Hašek starší.

V Ostravě trefil domácí branku jen jeho syn Martin. V první půli mířil dobře, ale Laštůvka byl v tu chvíli lepší a dostal míč nad břevno. „Ty venkovní zápasy nám nevycházejí celé jaro, přitom k tomu nevidím žádný objektivní důvod," řekl záložník Bohemians. „Přitom můžeme být v pohodě. Nehrajeme o titul a ani o záchranu a nevidím důvod, abychom byli svázaní," upozornil.

V prvním poločase hosty dvakrát zachránila tyč, i když po přímém kopu Hrubého v nastaveném čase, kdy se míč odrazil od břevna dolů, se Baníkovci dožadovali branky. Sudí ale ani na chvíli nepřipustili, že by se míč do hry odrazil už z branky. Ve druhé půlce už Pražané tlak Baníku neustáli a dvakrát inkasovali po parádních střelách krajních obránců Ostravy. „Baník předvedl vysokou kvalitu, oba ty góly byly výstavní kousky. Zkusili jsme to prostřídat, změnit rozestavení, ale bylo to takové ´pojďme něco zkusit´. Po těch dvou gólech nebyl moment, kdy bychom mohli pomýšlet na to, že bychom mohli bodovat. Zatímco Baník byl v tranzu a vycházelo mu vše, my byli v antitranzu," připustil Hašek starší.