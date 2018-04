Stáli při nás všichni svatí! Kouč Dukly velebí i svého gólmana

Kdyby v půli vedli o dva, tři góly, nikdo by se nedivil. Jenže fotbalisté Liberce by na Julisce nedali branku ani do sobotní půlnoci. Naopak Dukla byla v prvoligovém duelu stoprocentně produktivní - dvě šance, dva góly. Zatímco Pražané si výhrou (2:0) pomohli v boji o záchranu, Severočechy, usilující o evropské poháry, stála porážka pád na pátou příčku.