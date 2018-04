Proti Spartě zažil zmar i radost. Zaskakující stoper Plzně cítil po vlastenci obrovskou bezmoc

Obránce Viktorie Plzeň Radim Řezník prožil v nedělním šlágru 24. kola HET ligy během dvaceti minut dva naprosto odlišné pocity. Nejprve v 12. minutě tečoval Plavšičův centr do vlastní brány, po půl hodině hry hlavou snížil na 1:2 a vrátil domácí do hry...

„Po té teči jsem cítil obrovskou bezmoc... Po nějakých deseti minutách prohráváte 0:2. Při tom šlo o smůlu, vložil jsem nohu do centru, pro který už si šel gólman Matúš Kozáčik a balón skončil v naší bráně," orosil se devětadvacetiletý obránce Viktorie.

O to větší byla jeho radost po perfektní hlavičce, kterou snížil na 1:2. „Nebral jsem to jako odčinění vlastence, ale samozřejmě jsem byl rád, že jsem dal gól. Pomohlo nám to, zvedli jsme se a ukázali, že umíme hrát fotbal. Chtěli jsme minimálně vyrovnat, což se nám povedlo. Možná jsme mohli dát i třetí gól. Věřím, že nás tahle vydřená remíza nakopne," pravil už s úsměvem.

O tom, že je Sparta slabá v obranných standardkách, i v Plzni dostala oba góly po rohových kopech, domácí věděli. „Trenér Vrba nám k tomu něco řekl, věděli jsme, že Sparta v nich není moc silná. Problémy měla i v minulém kole s Duklou při standardkách. Naopak tohle je naše silná stránka, což se potvrdilo," pravil spokojeně. Viktoriáni ale nekalkulovali s tím, že Sparta na jaře několik ztratila vedení, a přišla o výhru. Se Slavií prohospodařila dokonce třígólový náskok... „Tak o tom jsme ani za stavu 1:2 nepřemýšleli, soustředili jsme se na svůj výkon, chtěli jsme zápas otočit."

Důvod k panice není

Plzeň na jaře doma ještě nevyhrála, se Spartou ztratila dva body a náskok se ze čtrnácti smrskl na pouhých pět. Důvod k panice však Řezník nevidí. „Pořád máme situaci ve svých rukou. S klukama jsme si k tomu něco řekli. Myslím si, že pětasedmdesát minut se Spartou bylo z naší strany dobrých. Máme z čeho vyjít. Teď jedeme do Brna, pak máme Slavii, tyhle dva zápasy budou velmi důležité, možná klíčové. Když budeme hrát jako proti Spartě, tak první místo uhájíme," má spočítáno.

Trenér Vrba Řezníka pochválil za výkon na pozici stopera, na němž Řezník nastoupil už proti Sportingu Lisabon v Evropské lize a teď proti Spartě. „Na stopera mě dal trenér Vrba, zaskakoval jsem tam. Lépe se ale cítím na kraji obrany," přiznal pravý plzeňský bek.