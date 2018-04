Drsné přiznání šéfa Pelty: Bez pohárů budu muset kádru pustit žilou

Jablonec na jaře ještě neprohrál a má stále otevřené dvě cesty do pohárové Evropy. Nepochybně prožíváte krásné chvíle s klubem, který je, jak říkáte, vaše dítě...

To víte, že jsem spokojený. O Evropu bojujeme v lize i MOL Cupu. Mohu si jen přát, abychom na úspěšné vlně zůstali co nejdéle

Když přicházel v zimě trenér Rada, stáhla si Slavia útočníka Tecla a Mihálika jste prodal do Alkmaaru. Neměl jste obavu, že bez dvou klíčových útočníků se budete na jaře dívat spíš na dolní polovinu tabulky?

Nebál jsem se, že bychom hráli o záchranu místo o poháry. Mužstvo mělo i po jejich odchodu kvalitu. Z Mladé Boleslavi jsme navíc získali Honzu Chramostu, který má také parametry nadstandardního útočníka. Je tu Martin Doležal, který se na jaře rozehrál a dává góly, takže jsem věděl, že máme kvalitní dvojici. I když jsme poslední dva zápasy remizovali, není důvod k panice. Proti Olomouci jsme sice nedali poprvé na jaře gól, ale šancí jsme měli několik, tentokrát chybělo trochu štěstí. Pořád jsme v pohodě.

Kouč Rada se vrátil do Jablonce po deseti letech. V čem je jeho největší přínos?

Nám se vyplácejí dlouhodobá angažmá trenérů. Rada tu byl čtyři roky, František Komňacký dokonce pět let. Jablonec je specifický klub, má rodinnou tvář. Nemáme velký management ani složitou komunikaci. Vídáme se prakticky denně, všechno řešíme hned. Petr tohle vítá a v našich podmínkách dokáže využít svých schopností trenéra i motivátora.

Takže do kabiny chodíte jen chválit?

Chodím tam doma i venku. Na jaře nebyl jediný důvod řešit nějaký problém. Mobilizuju hráče a oni to akceptují. Naším společným cílem je pohárová Evropa.

Jablonecký fotbal vedete už více než čtvrt století. Zažil jste vůbec podobně úspěšné období?

Ještě ve druhé lize jsme za kouče Pepíka Pešiceho měli podobnou sérii bez porážky a postoupili. V nejvyšší soutěži jsme byli jednou druzí a čtyřikrát třetí, dvakrát jsme vyhráli domácí pohár a jednou Superpohár. Nikdy jsme se ale neprobojovali do základní skupiny Evropské ligy. A to je sen, který bych si rád splnil. Letos je šance reálná, o to víc si naší současné pozice cením.

Ale hrát můžete i o druhé místo v tabulce a kvalifikaci Ligy mistrů...

Jsem realista, podle mě je o druhém místě rozhodnuto, Slavia ho udrží. Soustředíme se na Evropskou ligu.

Už před dvěma roky jste ukončil období Galacticos, tedy velkých nákupů. Jak je na tom momentálně klub finančně?

Galacticos vytvořila spíš média. Je pravda, že jsme byli svého času lídrem přestupového trhu, do nákupu hráčů jsme investovali největší finanční prostředky. Dneska je situace úplně jiná. V důsledku mojí dotační kauzy přišel Jablonec o významnou část sponzorů. V tomhle těžkém období nám pomohly lokální firmy, byť ne tak velkými částkami, ale jsem jim velmi vděčný. Nebudu zastírat, že ať dopadne tahle sezóna jakkoliv, v té příští bude muset klub být hodně obezřetný. Máme velké starosti, abychom pokryli náklady spojené s provozem. Daří se to, ale jsme na hraně.

Takže je možné, že hráči jako Trávník, Masopust nebo Jovovič, kteří tým táhnou, v létě odejdou?

Uvidíme, jak sezóna dopadne, potom budeme rozhodovat. Mám v hlavě tři varianty. První je, že postoupíme přímo do skupiny Evropské ligy, byli bychom v komfortní situaci a mohli nejen udržet stávající kádr, ale přivést třeba i další kvalitní hráče. Druhá se týká postupu do kvalifikace Evropské ligy, v tom případě bychom třeba jednoho hráče prodali, pokud by na něj přišla hodně zajímavá nabídka. Kdybychom se nedostali ani do předkola, pak bych asi pustil kádru žilou. To je realita, se kterou musím pracovat. Chceme i tak přivést mladé hráče, několik jich sledujeme.

V pátek hraje váš tým na Letné, kde jste zažil mistrovské tituly i velké zápasy v Lize mistrů. Cítíte nostalgii?

Budu férový. Sparťanem jsem a sparťanem zůstanu, i když v pátek budu chtít vyhrát.

Uměl byste si představit návrat do Sparty v manažerské funkci?

Tohle neřeším. Ale jestli mi někde bylo fotbalově opravdu dobře, pak to bylo na Letné.

Krásné chvíle jste zažil i s kanonýrem Lafatou, který v létě na Letné končí. Uměl byste si ho představit znovu v Jablonci?

Já si umím představit všechno... David má ohromný charakter a pořád je to vynikající útočník. On si ale už asi nedovede představit, že by se po pěti a půl letech vrátil do Jablonce. Mluví o konci kariéry a návratu na jih Čech. Uvidíme, jak dopadne jaro. Teď to neřeším, ale ve fotbale nikdy nic nevylučuju.

Máte před sebou Spartu, semifinále MOL Cupu ve Zlíně a pak doma v lize Liberec. Bude to klíčových deset dní?

Tenhle trojzápas naplno ukáže, co v nás je, čeho jsme schopni a kam až můžeme dosáhnout. Bylo by krásné, kdybychom zvládli nejen tyhle tři zápasy, ale i zbytek jara.