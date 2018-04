Takhle přerazit bránu, to je slon! Zlínský kouč Petržela žertoval na adresu svého brankáře

Aktéři sobotního zápasu fotbalové ligy Mladá Boleslav-Zlín (0:1) se shodli: aby někdo během utkání zlomil branku jsme nikdy nezažili. Přestože šlo o důležitý duel týmů ohrožených sestupem, momentu, kdy zlínský brankář Zdeněk Zlámal zlomil při zákroku tyč, se do jednoho zasmáli. Méně už pokladník Středočechů, nová branka totiž přijde na 30 tisíc korun.

„Bylo to komické. Když jsem pak viděl, jak přinášejí přenosku, musel jsem se znovu smát. Navíc jsme pak do ní dali gól. Je to rarita, nestává se často, aby někdo zády přelomil branku," komentoval situaci z 26. minuty kapitán Zlína Petr Jiráček.

Ani on si nebyl v první chvíli jistý, zda utkání bude pokračovat. Po 14minutové pauze, během které pořadatelé instalovali náhradu, se nakonec hrálo dál. „Nevěděl jsem, jestli přenoska může být nebo ne. Myslel jsem si spíš, že rozhodčí zápas ukončí a zahrajeme si v neděli," pravil domácí záložník Jiří Valenta.

„Nevěděl jsem, jestli se bude dohrávat, nebo ne. Měl jsem v pravidlech nedostatek. Ale podobně na tom asi byla i spousta lidí na stadiónu," uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.

Zlámal je na podobné „kousky" mistrem. Před třemi lety vstřelil v samém závěru ligového utkání na pražské Julisce vyrovnávací branku Bohemians 1905. Teď se zapíše do historie českého fotbalu znovu.

„Dělám fotbal hodně dlouho, ale tohle jsem nikdy nezažil. Holt pořád je něco poprvé. Ale takhle přerazit bránu, to je slon," smál se kouč vítězů Vlastimil Petržela. „Zdeněk je jediným gólmanem, který dal v české lize gól, a ještě zlomil branku," dodal s úsměvem Jiráček.