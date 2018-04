Neprohrávají, ale ani nevyhrávají, proto Jihlavě body na konto moc nepřibývají

Neprohrávají, ale ani nevyhrávají. A právě v tom spočívá jihlavská mizérie posledních týdnů. „Každá remíza je sice zlatá, ale když třikrát po sobě remizujeme, do tabulky se to nepromítne,“ povzdechl si trenér Martin Svědík po třetím nerozhodném výsledku v řadě. Jeho tým totiž k remíze v Olomouci a zachráněnému bodu v domácím duelu se Zlínem přidal nerozhodný výsledek i v duelu 25. ligového kola u vršovického Botiče.

Pro hosty z Vysočiny je v tažení za záchranou bod importovaný z Ďolíčku pochopitelně hodně důležitý, protože v tabulce se stále zmítají těsně nad čarou ponoru.

„Zvlášť, když jde o bod získaný venku. A na Bohemce k tomu," připomínal jihlavský kouč, jak Klokani zostudili před dvěma týdny na svém hřišti plzeňského ligového lídra. Zatímco s Viktorií si věděli rady, takže jí nasázeli pět gólů, na úpornou defenzivu Jihlavy hledali recept marně.

„Poučili jsme se. Očekávali jsme tlak Klokanů, takže jsme se snažili eliminovat jejich rychlý přechod do útoku a bránit první rozehrávku, aby museli nakopávat dlouhé míče. V první půli se nám to dařilo, neboť až na šanci Tetteha se domácí do žádných střeleckých příležitostí nedostali," kvitoval Svědík výkon svých svěřenců v první půli.

„Vstup do druhého poločasu jsme měli špatný. Scházela aktivita i důraz, prohrávali jsme osobní souboje, ztráceli spoustu míčů. I branka, kterou jsme dostali, byla hrozně laciná. Trestuhodné, jak Vaculík se Štěpánkem nechali Maška v šestnáctce samotného," vyčítal jihlavský trenér svým svěřencům, že stejně jako v předchozích zápasech se Zlínem a Olomoucí inkasovali jako první a museli tudíž gólové manko dohánět.

Gól, který spadl z višně

„Na deset, patnáct minut jsme úplně vypadli ze hry a byli zralí na další gól," přiznával, že domácí mohli zápas definitivně rozhodnout. Klokani si ovšem vedení nepojistili, takže hostům z Vysočiny se po korekturách v sestavě podařilo vyrovnat nejen hru, ale i skóre.

„Po střídání se hra dopředu zvedla. Sbírali jsme balóny, byli aktivní, a nakonec i z nenápadné akce vyrovnali," kvitoval Svědík, že se stejně jako proti Olomouci a Zlínu podařilo jeho týmu zachránit bod.

„Skutečně to byl gól, který spadl z višně. Z dění na hřišti nic nenasvědčovalo, že bychom měli inkasovat," nezbylo domácím trenérovi Martinu Haškovi než přitakat.

„Náš problém je v tom, že v každém z posledních zápasů inkasujeme jako první a musíme honit výsledek. Soupeř svůj styl hry změní, my ho musíme měnit také, což samozřejmě způsobuje komplikace. Ale musím kvitovat, že mužstvo dokáže pokaždé zareagovat a vyrovnat," bral jihlavský kouč i bod, který jeho celek odvezl. A to přesto, že se do tabulky nijak výrazně nepromítl.