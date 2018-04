Solidně jsme kombinovali a drželi míč. A dali tři branky, chválí Vrba

Jak hodnotíte zápas?

Kromě hrubky Hrošovského před gólem Zbrojovky jsme tentokrát skoro žádnou další chybu neudělali. Snad jedině ještě na začátku utkání, kdy jsme si nechali utéct domácího Ashirua. Naštěstí to pro nás dobře dopadlo. Jinak jsme solidně kombinovali a drželi míč. A dali tři branky.

Všechny vstřelil Čermák. Co se k němu dá říct?

Že prokázal, jak si umí v soupeřově šestnáctce vybrat místo pro zakončení. Všechny tři situace vyřešil nesmírně zkušeně. Jsem za něj rád, protože nastoupil na jaře teprve podruhé od začátku. Nutno ovšem dodat, že mu přálo i štěstí.

Vyšlo vám také nasazení Bakoše či Zemana...

Jsou zápasy, kdy to naopak nevyjde, a jsem kritizován. Tak teď se třeba pro změnu dočtu, že jsem sestavu trefil...

Jediným negativem brněnského střetnutí je pro vás zřejmě zranění obránce Limberského, který si při pokusu o patičku namohl sval.

Připadá mi to směšné. Kdyby odehrál balón jednodušeji na gólmana, nic takového by se mu asi nestalo. I tak je mi záhadou, jak je možné si při patičce natáhnout nebo natrhnout sval. Uvidíme, nakolik to bude vážné. V každém případě je to Davidova chyba, protože vymýšlel blbosti.

Váš pětibodový náskok na druhou Slavii se po tomto kole určitě neztenčí. Odjížděl jste do Plzně spokojený?

Já ale jel z Brna domů do Přerova. A byla to dvojnásobně příjemná cesta, protože se na silnici nedělaly žádné opravy. (úsměv).