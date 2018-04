Karviná proti Teplicím nevyužila přesilovku a opět jen remizovala

Fotbalisté Karviné v 25. kole první ligy remizovali 1:1 s Teplicemi a od sestupového pásma je dělí čtyři body. Domácí poslal do vedení z penalty Lukáš Budínský, ale po přestávce rychle srovnal Patrik Žitný. Karviné poté k dalšímu gólu nepomohla ani dvacet minut dlouhá přesilovka po vyloučení Davida Vaněčka a sérii bez vítězství tak natáhla na sedm zápasů.

Po opatrném začátku jako první zahrozili hosté, kdy se do míče nádherně položil Vondrášek a v akrobatické pozici mířil zpoza vápna těsně vedle horního rohu. Na druhé straně vzápětí odpověděl pěknou táhlou ranou Budínský, ale po rychlé kombinaci branku těsně minul.

Karviná byla aktivnější, ale nedokázala se prosadit. Čoličův centr si do branky málem srazil hostující obránce Krob, nikým nehlídaný Štepanovský poté v dobré pozici nedokázal zpracovat míč a ve 36. minutě domácí záložník neuspěl ani pět minut před přestávkou, kdy trefil tyč.

Karviná v závěru poločasu ještě přitlačila a dočkala se odměny, ldyž po zákroku Vaněčka na Wágnera odpískal rozhodčí v nastavení penaltu, kterou proměnil Budínský. V probíhající sezoně zaznamenal osmou branku a dotáhl se na nejlepšího týmového střelce Wágnera.

Vedení však domácím dlouho nevydrželo, protože asi půl minuty po rozehrání druhé půle vyrovnal Žitný. Český reprezentant do 19 let se prosadil po nákopu do vápna. Skóroval ve třetím utkání po sobě a celkově si v šesti jarních startech připsal čtvrtou branku.

Vrátit Karviné náskok mohl Panák, který šel sám na gólmana Diviše, ale z úhlu se prosadit nedokázal. V podobné situaci se poté objevil i Kalabiška, ale ani on neuspěl. Šance domácích na vítězství zvýšil v 70. minutě Vaněček, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Domácí ale přesilovku nevyužili, ale teplická obrana odolala. Karviná si tak připsala šestou remízu z posledních sedmi zápasů a od předposlední Ostravy ji dělí stejně jako Duklu a Mladou Boleslav čtyři body. Severočeskému celku patří v tabulce osmá příčka.