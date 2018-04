Proti červené pro Pulkraba nemůžu říci ani popel, ale Hromada měl jít taky, myslí si Coufal

Zápas byl hodně vyhrocený, co říkáte na vyloučení Matěje Pulkraba?

Pulky je válečník, nechtěl mu dát šlapáka, byl tam později, nicméně je to hloupá druhá žlutá karta a jasná červená, proti tomu nemůžu říci ani popel. Ale myslím, že třeba Hromada tam měl hlavně ve druhém poločase pět šest faulů a dostane žlutou až za šestý faul. Myslím, že mohl jít taky pod sprchy... Ale zase se nedivím panu Příhodovi, že takový vyhecovaný zápas chtěl mít od začátku pod kontrolou. Ovšem na můj vkus to bylo kartami moc rozkouskované, bylo hodně přerušení.

Musel vás trenér o pauze uklidňovat?

Ani ne. Spíše nás povzbudil, že ještě musíme ve druhém poločase přidat, protože my takhle musíme hrát pořád. Dva zápasy jsme z toho slevili, což nás vytrestalo. Teď jsme zase hráli náš liberecký fotbal, akorát jsme do toho chtěli přidat víc kombinace. Škoda, že se nám to nepovedlo.

Nicméně do pauzy jste Slavii přehrávali. Jak první poločas hodnotíte?

První poločas byl z naší strany super. Vytvořili jsme si čisté gólové šance, ale opět jako na Dukle jsme je neproměnili. Mohli jsme vést 2:0 a utkání by se určitě vyvíjelo jinak. Na druhou stranu pak zahrozila i Slavia. Dali tam tyčku, měli ještě jednu křižnou střelu. První poločas byl z naší strany trochu lepší, ve druhém už to bylo spíše o bojovnosti a o válce. A potom, co jsme se nechali hloupě vyloučit i o tom, abychom nedostali gól. Nakonec s pokorou musíme brát bod. Před zápasem bychom s ním byli nejspíš taky spokojení, ale vzhledem k průběhu hry je asi zlatý. Když tam přišel ještě Škoda, tak nás zavřeli do bloku a my jsme se bránili. Za bod jsme rádi.

S defenzivou jste tedy spokojen?

Myslím, že kromě tyčky neměli vyloženou šanci, ani když jsme hráli jedenáct na jedenáct. Měli jsme na tento zápas trochu defenzivnější taktiku, protože jsme věděli, že trenér nás zná a bude chtít naše otevřená okna využít, takže jako krajní beci jsme se zatáhli. Nedostávali jsme se tolik dopředu, na druhou stranu oni také ne, takže to splnilo účel.

Nerozhodný výsledek tedy hodnotíte jako zasloužený?

Asi jo. Oni kromě tyčky vyloženou šanci neměli, ani potom, co jsme hráli v deseti. My jsme měli možná dvě tři vyložené šance, které musíme proměňovat. Ale vzhledem k průběhu utkání je to asi zasloužená remíza a my bod s pokorou bereme.

Díky němu jste se dostali před Podještědským derby na páté místo před vašeho rivala z Jablonce.

To však nic neřeší, teď hrajeme u nich a všichni víme, jak to tam chodí. Nemůže hrát Pulky, takže uvidíme. Každopádně tam pojedeme neprohrát a uvidíme, na co to bude stačit. Viděl jsem zápas na Spartě a Jablonec hraje fakt dobře.