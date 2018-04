„Čekal jsem to. Věděl jsem, že to bude přemotivovaný z obou stran, každý hraje o pohárové příčky, takže jsem věděl, že to bude důrazný a že karty přijdou," připustil gólman Slavie Ondřej Kolář, který v zimní pauze přestoupil do Edenu právě z Liberce. Jeho parťáci byli napomínáni osmkrát, tolik trestů ještě Slavia nikdy v utkání neobdržela.

„Po derby se Spartou to byl asi nejvyhecovanější zápas v této sezóně, bylo to nahoru dolů, bylo hodně žlutých," poznamenal záložník pražského celku Tomáš Souček.

A karet bylo dokonce tolik, že v české samostatné lize jich během jednoho duelu ještě sudí nikdy více nerozdal. Naposledy rozhodčí napomínal hráče stejným tempem v utkání Plzně se Spartou v sezóně 2015/2016. I před třiceti měsíci u toho byl jako hlavní arbitr Radek Příhoda, jenž i tehdy tasil červenou, do sprch poslal viktoriána Václava Procházku.

Nikdy v historii nedostala Slavia v ligovém zápase osm žlutých karet. Dosud nejvíce sedm (2012/13 doma s Plzní a 2015/16 na Spartě). — CSFOTBAL (@fotbal_cs) 22. dubna 2018

„Pan Příhoda to chtěl asi uklidnit, nevím. Rozhodl se tak, od toho je tam. My jsme od toho, abychom hráli. Rozhodčího hodnotit nebudu. Dostali jsme červenou, ale to je fotbal, mohli ji dostat i oni, ale nikomu nic vyčítat nebudu," pověděl stručně liberecký záložník Radim Breite.

„Ale zase se panu Příhodovi nedivím, že takový vyhecovaný zápas chtěl mít od začátku pod kontrolou. Ovšem na můj vkus to bylo kartami moc rozkouskované, bylo hodně přerušení," doplnil ho liberecký kapitán Vladimír Coufal.

Červenou chtěli i pro Slavii

V bitvě Severočechů se slávisty šponovala emoce celá řada hráčů i členů realizačního týmu, kteří prošli oběma kluby. V zimě z Liberce do Edenu zamířil nejprve sportovní ředitel Jan Nezmar. Následoval ho celý trenérský štáb v čele s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským. A nakonec i hráči Ondřejem Kolářem a Ondřejem Kúdelou. U Nisy v minulosti hráli i Jan Sýkora, Tomáš Souček či Přemysl Kovář.

„Tím to asi taky bylo, ale přispěly k tomu i další okolnosti. Hrálo se o hodně, my jsme se chtěli dotáhnout na Plzeň, Liberec hrál také o všechno, o evropské poháry, navíc přišlo i hodně fanoušků," připomněl Souček v této sezóně nejvyšší návštěvu U Nisy (přes devět tisíc lidí). „A liberečtí kluci jsou hodně emotivní," všiml si Souček.

„Bylo to vyhecovaný, ale myslím, že o to hezčí to je. Lidi tím žijí a je jen škoda, že tomu chyběl gól," dodal Breite.

Pulkrab je prý válečník

Po druhé žluté kartě Příhoda poslal ze hřiště útočníka Matěje Pulkraba. „Pulky je válečník, nechtěl mu dát šlapáka, byl tam později, nicméně je to hloupá druhá žlutá karta a jasná červená, proti tomu nemůžu říci ani popel. Ale myslím, že třeba Hromada tam měl hlavně ve druhém poločase pět šest faulů a dostane žlutou až za šestý faul. Myslím, že mohl jít taky pod sprchy...," štvalo Coufala. „Nejsme hloupí, abychom, když už máme žlutou, do toho zase takhle vlítli. Naštěstí faulovali hráči, co ji neměli, my jsme červenou naštěstí nedostali," reagoval Souček.

Mimochodem Slavia ještě osm žlutých karet v české lize nikdy za utkání nedostala. Dosavadní maximum držela na čísle sedm. A ještě s jednou statistickou zajímavostí přišel web CSFotbal. Kouč Jindřich Trpišovský vede podle průměru (3,33) počtu žlutých karet na utkání žebříček trenérů Slavie v éře samostatné české ligy. Sešívaní se s tím na hřišti zkrátka nemazlí. Na opačném pólu je jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý (1,67 žluté karty na utkání).

Průměr obdržených žlutých karet na zápas u trenérů Slavie od sezony 1993/94:

J. Trpišovský 3,33

F. Straka 2,90

P. Rada 2,73

...

J. Csaplár 1,74

J. Šilhavý 1,67

A. Pastoor 1,67 — CSFOTBAL (@fotbal_cs) 23. dubna 2018

Za čtyři žlutá napomínání bude v příštím kole chybět Slavii hned čtveřice hráčů Jan Sýkora, Stanislav Tecl, Jakub Hromada a Ondřej Kúdela.