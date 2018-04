Komu zazní Osudová? V minulých letech sedmadvacet bodů na záchranu víceméně stačilo

Letos je situace samozřejmě mnohem zapeklitější, neboť do hry o sestup se namočilo hned osm týmů. V posledních pěti kolech budou hrát navíc mezi sebou, takže bodů na jejich kontě bude přibývat.

Zlínu a Slovácku se dýchá lépe

Slovácko ovšem výhrou nad Duklou největší starosti zažehnalo, neboť se už dostalo k hranici 27 bodů.

„Ale ani ty záchranu v žádném případě nepředstavují. Čeká nás ještě pořádná honička," připomíná kouč Michal Kordula, že minimálně dva tři body musí ještě získat, aby na Slovácku zavládl klid. Vzhledem k losu a domácím zápasům s Teplicemi a Zlínem by to zase až takový problém být neměl.

Zlín je po tříbodovém importu z Mladé Boleslavi rovněž z nejhoršího venku, neboť má na kontě o bod víc než Slovácko.

„Dosud jsme se také trápili ve spodních patrech tabulky, teď jsme ostatním trošičku odskočili. Budeme mít větší klid, jenž by se měl promítnout i do kvality naší hry," věří trenér Vlastimil Petržela, že starosti se záchranou jsou pryč a výkony jeho týmu půjdou nahoru. I na domácím hřišti, kde po jeho příchodu prohrál s Jabloncem, Plzní a Ostravou a na němž se v příštím kole utká s Bohemians. Pokud na čtvrtý pokus vyhraje, stane se záchrana realitou. S 31 body na kontě totiž za posledních deset let ještě nikdo z ligy nesestoupil.

Jaký program ohrožené celky ještě čeká? 9. Zlín (28 bodů): Bohemians (d), Mladá Boleslav (v), Olomouc (d), Sparta (v), Liberec (d). 10. Slovácko (27 bodů): Slavia (v), Teplice (d), Plzeň (v), Zlín (d), Jablonec (v). 11. Karviná (26 bodů): Plzeň (v), Dukla (d), Jablonec (v), Ostrava (d), Jihlava (v). 12. Ml. Boleslav (26 bodů): Jihlava (v), Ostrava (d), Bohemians (v), Dukla (d), Olomouc (v). 13. Dukla (26 bodů): Brno (d), Karviná (v), Slavia (d), Ml. Boleslav (v), Plzeň (d). 14. Jihlava (25 bodů): Ml. Boleslav (d), Liberec (v), Sparta (d), Brno (v), Karviná (v). 15. Ostrava (22 bodů): Sparta (d), Ml. Boleslav (v), Liberec (d) Karviná (v), Brno (v). 16. Brno (20 bodů): Dukla (v), Jablonec (d), Teplice (v), Jihlava (d), Ostrava (v).

Čtyři celky s 26, resp. 25 body mají reálnou šanci se k této hranici přiblížit a přežít také.

„Musíme ale už konečně zase bodovat naplno, protože remízy se do tabulky nijak nepromítají. Zvlášť když mužstva kolem nás bodují také," povzdechl si jihlavský kouč Martin Svědík na Bohemians po třetím nerozhodném výsledku v řadě.

Remízy se do tabulky nepromítnou

Karvinský Josef Mucha mluvil ve stejném duchu. Aby ne, když jeho mužstvo remizovalo v posledních sedmi kolech dokonce již pošesté.

„Schraňovat bod k bodíku je skutečně málo. Přitom jsme měli na to Teplice porazit, ale za malou koncentrovanost v úvodu druhé půle jsme zaplatili laciným gólem," glosoval partii, po níž problémy jeho celku pokračují.

Jistou úlevou pro něho mohlo být, že jak Mladá Boleslav, tak pražská Dukla se ve společenství Karviné a Jihlavy nadále pohybují a mohou se dostat do ještě větších problémů, než jaké zažívají.

Zvláště vyhlídky Dukly jsou hodně pochmurné. Doma hraje s Brnem, Slavií a Plzní, jede do Karviné a Mladé Boleslavi.

Stěžejní duel na Julisce

Pokud páteční duel s Brnem nezvládne, může se dost dobře stát, že na Julisce zazní tóny Beethovenovy Osudové...

„I pro nás je to ovšem stěžejní zápas. Situace není vůbec dobrá, takže pokud máme mít ve zbytku sezóny ještě nějakou naději na záchranu, musíme utkání s Duklou zvládnout," netají brněnský trenér Roman Pivarník, že i jeho týmu půjde o bytí a nebytí. V tabulce figuruje na poslední příčce a na čtrnáctou Jihlavu ztrácí už pět bodů.

„Jestliže se chceme zachránit, musíme ve zbývajících pěti kolech uhrát alespoň devět bodů," vypočítává, že podle jeho propočtů by mělo 29 bodů k záchraně postačovat.

Pro Brno však bude těžké k nim dokráčet. Pro patnáctou Ostravu zrovna tak. Na Hané vyšla bodově naprázdno, což představuje citelný zásah do Pánikových kalkulů. S bodem z Olomouce totiž počítal.

„Teď proto nezbývá než vymyslet něco na Spartu a obrat ji o body. Když se to povede, budeme zase ve hře," nepopírá kouč Baníku, že situace je zase o něco víc kritická a jen plný tříbodový zisk v konfrontaci s probouzejícími se Pražany může dát jeho mužstvo alespoň krapet naděje.

Ze současné konstelace v tabulce i programu posledních pěti kol je totiž evidentní, že v největším ohrožení je společně s Brnem jeho tým, byť má na kontě o dva body víc.