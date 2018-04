Rada versus Hřebíkův žák Holoubek. Střet exsparťanských koučů a trenérských generací

Jak se oba výrazní trenéři navzájem vnímají? Přednost dostává ten starší a zkušenější. „Je to ambiciózní trenér. Byl ve Spartě, kde měl vydařenou pasáž, co se Evropské ligy týká. Svědčí o tom, že postoupil přes Southampton a Inter Milán. Na Spartě si prošel mládežnickými kategoriemi, prakticky je to žák Jardy Hřebíka, který ho do áčka doporučil. Teď dostal šanci v Liberci," říká Petr Rada o 37letém trenérovi, jehož na Letné před rokem nahradil.

„Ale blíže ho osobně neznám, tak třikrát jsme si spolu podali ruku. Ani když jsem přicházel do Sparty, tak jsem se s ním nesetkal, odešel znovu k mládeži. Potkali jsme se v zimní Tipsport lize, pak na trenérské jedničce, kde bylo nějaké doškolení. Ale určitě je to ambiciózní trenér, který se chce prosadit a trénovat ligu. Je to kolega," doplňuje Rada, který do Jablonce stejně jako Holoubek zamířil v zimní přestávce. V neděli se tak utkají na Střelnici v prestižním zápase o Krále Podještědí.

„V této rovině to vůbec neberu, vidím to jako souboj o evropské poháry. Někdo vždy musí být mladší a někdo starší, za dvacet let to může být obráceně... Každopádně s jeho zkušenostmi a tím co prošel a má za sebou, k němu mám velkou úctu a velký respekt," uznává Radu Holoubek.

V neděli se však pokusí jeden druhého zaskočit. „Liberec určitě bude chtít hrát aktivně a být silný na míči, mají silný střed. Nic jednoduchého nás nečeká, ale hrajeme doma a oni se na nás musí také připravit. Musíme se hlavně soustředit, abychom opět odehráli kvalitní utkání. Liberec má formu, což jsme viděli se Slavií, kde byl v prvním poločase skoro lepší než Slavia," chválí Slovan Rada.

„Jablonec na jaře odvádí skvělou práci, je to skvělý a zajímavý," vrací mu kompliment Holoubek. „Musíme finalizovat brankové příležitosti, které si vytváříme, v posledních zápasech se nám to nedařilo," plánuje. „Hru Jablonce máme nastudovanou, stejně jako oni mají nastudovanou naší, ale netuším, jaký bude mít zápas průběh. Samozřejmě bych chtěl, aby měl pozitivní vývoj pro nás. Chceme hrát hodně agresivně a nátlakově a uvidíme, jestli to bude stačit," vykládá Holoubek.

Oba kouče velmi dobře zná Matěj Pulkrab, který kvůli karetnímu trestu do derby nezasáhne. Radu zažil před rokem ve Spartě, Holoubka zná ještě lépe z Letné i nyní rovněž z Liberce. „Oba mají stejnou vášeň pro fotbal. Myslím, že oba ho hodně milují a jsou do něj opravdu zapálení," srovnává Pulkrab. „Trenér Rada je zkušenější, to je jasný, v nějakých situacích se to projevit může. Ale trenér Holoubek už trénuje také dlouho, byť ne muže," doplňuje Pulkrab. A oba zažil i liberecký Miloš Bosančič.

„Rada mě tady v Liberci trénoval (sezóna 2010/2011). Víme, kdo je Petr Rada, zkušený temperamentnější trenér. David je klidnější, ale každý má svůj styl. Osobně mám Radu rád, je to férový člověk," uzavírá Bosančič.