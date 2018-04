Minule v Jablonci nedohrál, teď se na emoce chystá. Ať se děje cokoli, musíme udržet nervy na uzdě, burcuje Coufal

Je to klíčový zápas jara?

Určitě je. Budeme ho chtít zvládnout jak emočně, tak herně a samozřejmě nejdůležitější je výsledek. Po Slavii nás čeká další velký zápas. Hlavně je potřeba v Jablonci neprohrát, nejlépe však získat tři body, abychom jim trochu odskočili. Určitě zase očekávám vyhecované utkání. A my budeme chtít být ti šťastnější.

Co konkrétně myslíte tím zvládnout ho emočně?

Udržet nervy na uzdě, ať se tam bude dít cokoli. To platí hlavně pro nás starší a zkušenější hráče. Pro ty, co tím zápasem žijí a nechají se tím strhnout. Určitě nesmíme dostávat zbytečné žluté karty a dělat zbytečné standardky, které dobře kopou a mají dobré hlavičkáře. Musíme se vyhnout debatám s rozhodčím, hrát svůj fotbal a být v klidu.

Připravujete se na tohle nějak speciálně jako kapitán?

Určitě. Minule jsem derby emočně nezvládl, dostal jsem červenou kartu, takže to se určitě nesmí opakovat. Budu rád, když ho úplně odehraji bez karty. Jsem tam i od toho, abych mluvil s rozhodčím, ale musí to být v nějakých mezích. Nesmím tam na něj řvát jako pavián. Pak se i on nechá trochu poddat a bude rozumnější.

Může z hlediska tlaku hrát svou roli fakt, že Jablonec má ještě záložní variantu dostat se do Evropy v domácím poháru, kdežto vy můžete pouze z ligy?

Možná ano, ale na nás je tlak v uvozovkách od začátku sezóny. Dali jsme si vnitřní cíl, že chceme hrát evropské poháry, teď je to hodně blízko. A jak říkal trenér, máme nyní pět zápasů play off a všechny musíme zvládnout.

Jak moc bude chybět vykartovaný útočník Matěj Pulkrab?

Každý je nahraditelný a my se s tím musíme poprat. Dostal červenou kartu, odsedí si to a my se s tím musíme popasovat. Stejně góly musíme rozložit na víc hráčů. Nejde, aby je dával donekonečna jen Pulky. Snad se někdo urve a dá gól.

Proti sobě se také postaví gólman Hladký s Hrubým. Vtipkujete na tohle téma v kabině?

(směje se) Je to paradox. Už jsme si to říkali minule, že kdyby Venca (Hladký) chytal, bylo by to zajímavý. Třeba si po zápase vymění dres a bude to ještě zajímavější...