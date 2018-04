Tým má sílu rvát se, jásal Páník. Baroš byl za hranou, zlobil se Hapal

Téměř deset let čekali fotbalisté Baníku na domácí výhru nad Spartou. Dočkali se v sezóně, kdy ji možná potřebují ze všeho nejvíce. Důležité vítězství 3:2, které domácí přiblížilo na jediný bod ke 14. příčce, sledovalo ve Vítkovicích 15 020 diváků. „Ta síla rvát se v tom týmu prostě je. Nikdo si před vyprodaným stadiónem nedovolí vypustit souboj. Obzvláště proti Spartě. Fanoušci nám odpustí vše, ne ale to, že bychom nemakali naplno,“ vysvětloval trenér Baníku Bohumil Páník.

Ostrava opakovaně udeřila ze standardních situací, těžila z důrazu, rychlého přístupu. Sparťanský mozek Stanciu se vůbec neprosadil a po hodině ho trenér Sparty Pavel Hapal vystřídal. „Nebezpeční jsme byli hlavně po levé straně, kde hrál Plavšič velice dobře. Ve středu pole jsme ale kazili, Stanciu měl dost zkažených míčů," vysvětloval střídání Hapal.

„Neodehráli jsme dobré utkání, především v úvodu utkání jsme byli nepřesní, ztráceli jsme míče. Druhá půle byla z naší strany trochu lepší, ale Baník v ní měl zase více šancí. Jsem zklamaný i rozladěný zároveň," pokračoval letenský kouč.

Baník v utkání dvakrát vedl. Nejprve se trefil netradičně nohou stoper Šindelář, podruhé parádně skrze zeď Hlinka. Dvakrát ale o náskok přišel. První vyrovnání zařídil z penalty Kanga, druhé po Šindelářově minele Václav Kadlec. „Stejně jsme ale pořád věřili, že to zvládneme. Ty jejich góly byly takové šťastné, po našich chybách. Víc jich snad ani neměli. My jsme v závěru měli nejméně tři, z nichž jsme mohli dát góly, takže to vítězství je zasloužené," komentoval záložník Baníku Marek Hlinka.

Zvláštní zápas odehrál proti odvěkému rivalovi Milan Baroš. Herně se trápil, v soubojích ale vítězil. A především v 86. minutě vstřelil vítězný gól. „Jeho hra, která byla připuštěna, byla za hranou. Zranil nám dva hráče, u rozhodující branky fauloval a dohrál bez karty," podivoval se Hapal. Domácí kouč Bohumil Páník viděl práci svého kapitána pochopitelně rozdílně. „Vynaložil pro úspěch týmu obrovské úsilí. Chodil do soubojů, byl to příkladný výkon. Na to, kolik má roků je až neskutečné, kolik soubojů dokáže ustát," uvedl Páník.