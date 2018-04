Specialista na Karvinou na šest? Hořava! Nic mi neudělala, culil se plzeňský záložník

Naposledy dal plzeňský záložník Tomáš Hořava v lize dva góly před rokem a půl. Stejně jako v sobotním domácím vítězném duelu (2:0), který Viktorii přiblížil titulu, i tehdy to „odskákala" Karviná. Moravanům vstřelil celkem pět branek v posledních čtyřech zápasech. „Vypadá, že jsem na Karvinou asi opravdu specialista," culil se muž zápasu.

Máte něco proti Karviné?

(smích) Nevím. Ale stejně jako teď, i před rokem a půl, jsem se vnitřně cítil skvěle. Karviná neodehrála špatný zápas, ale daří se mi na ni. Nevím, co víc k tomu říct.

První branku jste vstřell zpoza vápna levačkou. Byl jste překvapený, jak vám rána slabší nohou sedla?

Občas cítím, že levačka je silnější. Když mi sedne, je z toho většinou gól. Kluci se ale v kabině smáli, že posledních půl roku jsem levačkou pálil pravidelně deset metrů nad.

Druhá trefa byla také pohledná, tentokrát jste přehodil gólmana. Pomezní ale předtím chybně signalizoval ofsajd Chorému, který se hnal k míči jako první. Křikl jste si na něj?

Nabíhal jsem z hloubky pole, věděl jsem, že nejsem v ofsajdu. Řval jsem Chorase ze všech sil. Nejdřív uháněl za balónem, nakonec ale uhnul.

Utkání zpestřil fanoušek, který přelezl bariéru a chvíli běhal po trávníku. Zažil jste někdy takový kousek?

Nikdy. Šlo o komickou vložku. Fanoušek si svoji chvíli užil, do fotbalu to ale nepatří.

Na jaře doma jste vyhráli poprvé. Oddechli jste si?

Bylo to dlouhé čekaní, prodloužili jsme si zimní spánek. Je důležité, že jsme se zase zvedli. Jsme první, máme solidní náskok, máme to ve svých rukách. Naštěstí na nás měli konkurenti po podzimu velké manko, takže i přes naše zaváhání se držíme nahoře.

Jde tým po dvou výhrách v řadě herně nahoru?

Myslím, že ano. Už v Brně jsem v první půli cítil, že v mužstvu je velká síla. Už tam jsme zápas zvládli slušně, teď jsme tři body potvrdili doma. Jdeme nahoru i co se týká sebevědomí.

Titul můžete oslavit už v příštím kole na Slavii. Je pro vás lákavé, zajistit si korunu na půdě největšího konkurenta?

Je to hodně lákavé. Bylo by o to sladší, pokud bychom v Edenu vyhráli. Už před Karvinou jsme věděli, že tato možnost nastane.

Pokud byste zvládli domácí duely s Jihlavou a Mladou Boleslaví, slavili jste už nyní...

Ztráty byly velké. Prošli jsme docela velkou krizí. Ale i za tyto špatné výsledky můžeme být rádi, neboť jsme se ještě víc semkli. Udělaly nás silnějšími.